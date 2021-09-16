App Annie заплатит $10 млн для урегулирования расследования о мошенничестве с ценными бумагами





Компания App Annie согласилась выплатить $10 млн, чтобы урегулировать расследования о мошенничестве с ценными бумагами. Об этом говорится в заявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

По данным SEC, App Annie использовала конфиденциальную информацию, полученную от компаний-разработчиков приложений, для создания своих статистических моделей производительности приложений. App Annie говорила компаниям, что предоставленные ими данные будут агрегированы и анонимизированы и не будут переданы третьим лицам. Но Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что в промежуток времени между концом 2014 и серединой 2018 года App Annie и её бывший генеральный директор Бертран Шмитт использовали данные, которые не были агрегированы или анонимизированы, чтобы сделать свои оценки более ценными для продажи торговым фирмам. И, как утверждала SEC, App Annie «поделилась идеями о том, как торговые фирмы могут использовать оценки для торговли в преддверии предстоящих отчётов о прибылях и убытках».

SEC утверждает, что компания App Annie и Бертран Шмитт знали о том, что клиенты торговых фирм использовали её информацию для принятия инвестиционных решений. Также компания неверно указывала, как она генерировала свои оценки, заявляя, что у App Annie был эффективный внутренний контроль для предотвращения неправомерного использования конфиденциальных данных и обеспечения соответствия законам о ценных бумагах.

Директор отдела правоприменения SEC Гурбир Гревал сказал, что App Annie и её бывший генеральный директор «лгали компаниям о том, как используются их конфиденциальные данные, а затем не только продавали подтасованные оценки своим клиентам из торговых фирм, но и поощряли их торговать этими оценками, часто рекламируя, насколько тесно они коррелируют с реальными показателями компаний и курсами акций». Он добавил, что федеральные законы о ценных бумагах «запрещают обман и существенное искажение фактов в связи с покупкой или продажей ценных бумаг».

SEC отметила, что информация, которую собирает App Annie, обычно называется торговыми фирмами «альтернативными данными», поскольку это не те сведения, которые содержатся в финансовых отчётах компании или в других традиционных источниках информации. Мировое соглашение с App Annie – это первая принудительная мера агентства, которое обвиняет альтернативного поставщика данных в мошенничестве с ценными бумагами.

В рамках мирового соглашения App Annie не признала и не опровергла утверждения SEC. Бертран Шмитт заплатит штраф в размере $300 тыс. и лишён права занимать должность руководителя или директора публично торгуемой компании в течение 3 лет. Шмитт сказал в своём заявлении, что он рад, что этот вопрос завершен.

Источник: The Verge