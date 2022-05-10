Apple, Google, Facebook, Tesla и другие IT-гиганты за три дня потеряли более $1 трлн рыночной стоимости

После того, как ФРС США прибегла к наибольшему повышению базовой ставки Это ставка, по которой коммерческие банки в США кредитуют друг друга. 4 мая ФРС США повысила ее с 0,25-0,5% до 0,75-1% годовых. с 2000 года, обрушился не только рынок криптовалют, но и традиционный фондовый рынок. Крупнейшие мировые технологические компании только за три торговых сессии потеряли более 1 триллиона долларов рыночной стоимости, сообщает CNBC.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 3-го отдельного батальона УДА, которые находятся в Запорожской области, нужны вещи, чтобы противостоять врагу: квадрокоптеры и смартфоны для управления ими, прицелы ночного видения. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Колонович Катерина, номер карты 5375411505235312. Просим приобщиться к сбору средств. Слава Украине!

Сейчас инвесторы меньше интересуются тем, что обеспечивало устойчивый рост бизнеса во время сильного «бычьего» рынка Быки и медведи — устоявшиеся образы, олицетворяющие две основные биржевые тенденции (повышение и понижение стоимости ценных бумаг). в последние годы, в том числе во время пандемии, и теперь направляют больше денег в более безопасные карманы рынка, включая такие продукты, как Campbell Soup, General Mills и JM Smucker.

Так вот, Apple, самая дорогая публичная компания в мире, потеряла 220 миллиардов долларов с момента закрытия торгов в среду, когда глава ФРС Джером Гейден Павелл сообщил, что инфляция слишком высока и что не планируется повышение ставки более чем на 50 базисных пунктов.

Сразу после заявления главы ФРС рынки поднялись, но в последующие дни оптимизм испарился, и основные биржевые индексы США пошли вниз. Американский фондовый индекс S&P 500 упал ниже отметки 4000 в понедельник, 9 мая, потеряв 7% с момента закрытия в среду, тогда как Invesco Nasdaq 100 ETF упал почти на 10% за тот же период.

Другие технологические компании, которые потеряли сильнее всех в рыночной стоимости за последние три торговых дня: