Apple iPhone XR — самый продаваемый смартфон по итогам третьего квартала 2019 года. Он удерживает этот титул пятый квартал подряд

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Аналитики Counterpoint Research опубликовали свежий отчет, в котором назвали самый продаваемый смартфон в третьем квартале 2019 года. Им оказался… прошлогодний Apple iPhone XR, на который пришлось 3% от общего объема мировых продаж.

Собственно говоря, iPhone XR стабильно удерживает этот титул с самого выхода. Говоря точнее, со следующего квартала после поступления в продажу (конец октября 2018 года). В прошлом квартале доля iPhone XR в общей структуре продаж смартфонов Apple составила более 25%.

На втором месте находится бюджетный смартфон Samsung Galaxy A10 с показателем 2,6% Третье место удерживает другой смартфон южнокорейского гиганта — Galaxy A50, занявший 1,9% рынка. В топ-10 самых продаваемых смартфонов по итогам минувшего квартала есть еще один смартфон серии Galaxy A — Galaxy A20. На эти три смартфона Samsung пришлось 5,9% объема продаж.

В первой десятке самых востребованных смартфонов в третьем квартале также Oppo A9 (1,6%), iPhone 11 (1,6%), Oppo A5s (1,5%), Oppo A5 (1,3%), Xiaomi Redmi 7A (1,2%) и Huawei P30 (1,1%). Таким образом, из дорогих смартфонов, за исключением Apple, только флагману Huawei удалось пробиться в топ-10 самых успешных.

Среди других интересных фактов аналитики выделяют следующие: расширение предложения моделей среднего уровня привело к падению продаж (в денежном выражении) ключевых производителей смартфонов, а общие продажи смартфонов в годовом выражении сократились на 11%.

Источник: Counterpoint Research