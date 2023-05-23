Новости Технологии 23.05.2023 в 11:15

Apple, Microsoft, Google, Amazon и NVIDIA вместе сейчас стоят почти $9 трлн — 25% всего индекса S&P 500

Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Благодаря ажиотажу вокруг искусственного интеллекта после запуска чата OpenAI ChatGPT акции крупнейших технологических гигантов непрерывно растут — непрерывное ралли с начала года подняло суммарную рыночную капитализацию Apple, Microsoft и других с «большой пятерки» (Alphabet, Amazon и NVIDIA) обратило внимание BI. Это почти 25% всего знаменитого фондового индекса S&P 500 Apple, Microsoft, Google, Amazon и NVIDIA вместе сейчас стоят почти $9 трлн — 25% всего индекса S&P 500Apple, Microsoft, Google, Amazon и NVIDIA вместе сейчас стоят почти $9 трлн — 25% всего индекса S&P 500Один из трех основных американских биржевых индексов наряду с Dow Jones и Nasdaq. В него входят 505 крупнейших по капитализации компаний, акции которых торгуются на биржах США..

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Это весьма показательно, учитывая падение фондового рынка США и всех ключевых индексов на протяжении всего 2022 года.

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Хайп вокруг искусственного интеллекта вызвал не только новый виток технологической войны между гигантами, как Microsoft, Alphabet и Meta, возглавившие гонку за лидерство и наперебой анонсировать продукты, но и шквал инвесторов, которые бросились вкладывать деньги в потенциальную революцию в сфере ИИ.

NVIDIA пока самый большой выгодоприобретатель в этой гонке: акции чипмейкера из Санта-Клары с начала 2023 года выросли на 116,55% — это самые высокие темпы роста среди компаний S&P 500. Рыночная капитализация NVIDIA сейчас составляет $771,02 млрд — до нового абсолютного максимума ничего (свыше $800 млрд).

Apple, Microsoft, Google, Amazon и NVIDIA вместе сейчас стоят почти $9 трлн — 25% всего индекса S&P 500
Ситуация на фондовом рынке (динамика за шесть предыдущих месяцев)

Инвесторы считают, что NVIDIA может очень неплохо заработать на буме искусственного интеллекта, поскольку является крупнейшим производителем графических ускорителей, которые сегодня обеспечивают работу генеративных нейросетей и чат-ботов, таких как ChatGPT. Как мы уже ранее отмечали, NVIDIA явно нашла новую «курицу», которая будет нести золотые яйца, взамен майнерам.

Вместе с NVIDIA растут также другие IT-гиганты — Apple, которая в начале 2022 года впервые преодолела отметку в  $3 трлн рыночной капитализации, имеет все шансы в будущем повторить этот подвиг. Сейчас рыночная стоимость производителя iPhone — $2,74 трлн.

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И пока одни, например инвестор-миллиардер Пол Тюдор Джонс предрекают технологии светлое будущее и новый виток производительности, другие, более сдержанные и скептически настроенные аналитики предупреждают о рисках — к примеру, по мнению главного стратега Bank of America Савита Субраманян, инвесторам следует избегать акций технологических компаний с большой капитализацией, поскольку растет «большой пузырь активов».


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