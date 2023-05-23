Apple, Microsoft, Google, Amazon и NVIDIA вместе сейчас стоят почти $9 трлн — 25% всего индекса S&P 500

Благодаря ажиотажу вокруг искусственного интеллекта после запуска чата OpenAI ChatGPT акции крупнейших технологических гигантов непрерывно растут — непрерывное ралли с начала года подняло суммарную рыночную капитализацию Apple, Microsoft и других с «большой пятерки» (Alphabet, Amazon и NVIDIA) обратило внимание BI. Это почти 25% всего знаменитого фондового индекса S&P 500 Один из трех основных американских биржевых индексов наряду с Dow Jones и Nasdaq. В него входят 505 крупнейших по капитализации компаний, акции которых торгуются на биржах США..

Курс Стратегічний маркетинг Від хаосу до системного маркетингу разом із B2C-директоркою у Kyivstar Цікаво

Это весьма показательно, учитывая падение фондового рынка США и всех ключевых индексов на протяжении всего 2022 года.

Хайп вокруг искусственного интеллекта вызвал не только новый виток технологической войны между гигантами, как Microsoft, Alphabet и Meta, возглавившие гонку за лидерство и наперебой анонсировать продукты, но и шквал инвесторов, которые бросились вкладывать деньги в потенциальную революцию в сфере ИИ.

NVIDIA пока самый большой выгодоприобретатель в этой гонке: акции чипмейкера из Санта-Клары с начала 2023 года выросли на 116,55% — это самые высокие темпы роста среди компаний S&P 500. Рыночная капитализация NVIDIA сейчас составляет $771,02 млрд — до нового абсолютного максимума ничего (свыше $800 млрд).

Инвесторы считают, что NVIDIA может очень неплохо заработать на буме искусственного интеллекта, поскольку является крупнейшим производителем графических ускорителей, которые сегодня обеспечивают работу генеративных нейросетей и чат-ботов, таких как ChatGPT. Как мы уже ранее отмечали, NVIDIA явно нашла новую «курицу», которая будет нести золотые яйца, взамен майнерам.

Вместе с NVIDIA растут также другие IT-гиганты — Apple, которая в начале 2022 года впервые преодолела отметку в $3 трлн рыночной капитализации, имеет все шансы в будущем повторить этот подвиг. Сейчас рыночная стоимость производителя iPhone — $2,74 трлн.

Курс ПРОДЮСУВАННЯ АРТПРОЄКТІВ. Оволодійте навичками створення професійних артпроєктів та реалізуйте свої найсміливіші творчі задуми! Дізнатися про програму

И пока одни, например инвестор-миллиардер Пол Тюдор Джонс предрекают технологии светлое будущее и новый виток производительности, другие, более сдержанные и скептически настроенные аналитики предупреждают о рисках — к примеру, по мнению главного стратега Bank of America Савита Субраманян, инвесторам следует избегать акций технологических компаний с большой капитализацией, поскольку растет «большой пузырь активов».