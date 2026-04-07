Инсайдер: Apple уже запустила серийное производство iPhone Fold

Олександр Федоткін

Інсайдер: Apple вже запустила серійне виробництво iPhone Fold

По информации инсайдера Majin, Apple уже запустила серийное производство складного iPhone Fold.


Инсайдер отмечает, что разработка первого «яблочного» складного смартфона оказалась нелегкой. Особенно трудным было создание безрамочного переднего дисплея. Однако компании удалось преодолеть эти трудности и сейчас смартфон уже запущен в серийное производство на заводе Foxconn.

В соцсети X появилось несколько изображений складного iPhone Fold, которые демонстрируют широкое соотношение сторон с дизайном, скорее напоминающим книжный, однако это позволяет максимально увеличить полезную площадь экрана и улучшить портативность.


Однако внешняя сторона не заставила техгиганта из Купертино столкнуться с таким количеством проблем, как внутренняя. В то время как другие производители прилагают немалые усилия для уменьшения складки, она все еще остается видной, особенно под определенными углами, когда свет падает непосредственно на дисплей.

Однако, как утверждает Majin, Apple справилась и с этим, следовательно iPhone Fold не будет иметь складок и других конструктивных недостатков. Вскоре уже можно будет увидеть, как в «яблочном» гаджете реализованы эти технологии.

Поступали сообщения, что Apple уже решила эту проблему, однако в других сообщениях утверждалось, что производитель все еще имел проблемы и прибегал к использованию сверхтонкого стекла UTG различной толщины.

Кроме этого инсайдеры сообщают, что iPhone Fold получит защитное покрытие из полиимидной пленки поверх UTG для повышения устойчивости к царапинам. Это увеличит общую стоимость, однако обеспечит лучшую защиту.

До этого инсайдеры утверждали, что Apple планировал запустить производство iPhone Fold в июле этого года. Однако возможно, что сроки решили ускорить, поскольку складной смартфон ждет тщательная проверка, особенно это касается внутреннего дисплея. Этот процесс займет больше времени, чем проверка традиционных iPhone.

Ожидается, что к началу 2027 года, когда iPhone Fold должен появиться на рынке, его базовая цена будет составлять $2 тыс.

Ранее мы писали, что iPhone Fold получит аккумулятор на 5500 мА·ч. Между тем дизайн iPhone Fold заставит фанов Apple «переучиться» пользованию смартфоном.

Источник: wccftech

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
