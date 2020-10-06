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Apple назвала дату презентации новых iPhone — 13 октября

Apple назвала дату презентации новых iPhone — 13 октября

Apple назвала дату презентации новых iPhone — 13 октября


Буквально только что Apple разослала приглашения на следующую крупную презентацию, посвященную долгожданному выходу следующего поколения iPhone. Шоу стартует в 20:00 по Киеву.

Apple назвала дату презентации новых iPhone — 13 октября

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