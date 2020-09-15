Куо: iPhone 12 не будет поддерживать частоту обновления изображения 120 Гц — все модели останутся на 60-герцевых экранах





В свежей записке инвесторам небезызвестный аналитик Мин-Чи Куо утверждает, что ни одна из моделей iPhone 12 не получит экрана ProMotion с частотой обновления 120 Гц — и базовые iPhone 12/12 Plus с двойной камерой (5,4 и 6,1 дюйма) и две Pro-версии с тройной камерой и LiDAR-сканером (6,1 и 6,7 дюйма) останутся на 60-герцевых экранах.

В последнее время появляются противоречивые сообщения относительно того, какие экраны будут в iPhone 12. Изначально говорилось, что все четыре iPhone 12 получат OLED-дисплеи, но только Pro-версии будут оснащаться более качественными панелями с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Но в прошлом месяце авторитетный аналитик и инсайдер Росс Янг сообщил, что старшие iPhone 12 тоже останутся на 60-герцевых экранах из-за проблем с поставками. Затем другой инсайдер Джон Проссер опубликовал парочку скриншотов экрана предсерийного iPhone 12 Pro Max, подтверждающих поддержку частоты 120 Гц. Теперь же Мин-Чи Куо, который каждый год дает наиболее точные прогнозы о новинках Apple, подтвердил, что ни базовые, две Pro-версии новых iPhone не получат 120-герцевых экранов. Аналитик считает, что экраны 120 Гц дебютируют в следующем поколении iPhone в 2021 году, когда Apple, как ожидается, перейдет с OLED на LTPO с низким энергопотреблением.

С учетом того, что флагманские смартфоны на Android оснащаются 120-герцевыми экранами, среднебюджетные — 90-герцевыми, а в геймерских встречаются экраны 144 Гц, новость о 60-герцевых экранах в новом поколении iPhone представляется 100% «зрадой».

Также Куо упоминает, что у младшего 5,4-дюймового iPhone 12 вырез в верхней части экрана будет меньше, тогда как в остальных размеры выреза такие же, как у нынешних моделей iPhone 11.

Наконец, аналитик солидарен со всеми остальными, кто говорил, что на сегодняшней виртуальной презентации новых iPhone не будет. Там дебютируют только Apple Watch Series 6 с датчиком уровня кислорода в крови, обновленные Apple Watch Series 3 с улучшенной начинкой в прежнем дизайне и корпусе, а также iPad Air с тонкой рамкой.

Источник: MacRumors