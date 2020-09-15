Новости
В комплекте поставки Apple Watch больше не будет зарядного устройства

В комплекте поставки Apple Watch больше не будет зарядного устройства

В комплекте поставки Apple Watch больше не будет зарядного устройства


Важный момент сегодняшней презентации Apple — обновление стандартной комплектации умных часов Apple Watch. В коробке с Apple Watch вы больше не найдете зарядного устройства (адаптера питания), поскольку компания решила его убрать ради заботы о природе. Его теперь нужно будет покупать отдельно. При этом сам кабель останется.

То, что Apple уделила этому моменту особое внимание и немало эфирного времени, можно считать явным намеком на то, что аналогичные перемены ожидают будущие iPhone. То есть, все ровно так, как и говорили инсайдеры и аналитики — iPhone 12 будут поставляться уже без зарядников, и, вероятно, без наушников.

Видимо, прежде чем анонсировать iPhone 12 без зарядок Apple решила предварительно прощупать почву на часах. Рискнем предположить, что заявление аналитика Мин-Чи Куо о том, что Apple, в числе прочего, еще и сэкономила на аккумуляторах новых iPhone, чтобы компенсировать затраты на 5G, тоже в итоге окажется правдой.

Последние записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить