В комплекте поставки Apple Watch больше не будет зарядного устройства

Важный момент сегодняшней презентации Apple — обновление стандартной комплектации умных часов Apple Watch. В коробке с Apple Watch вы больше не найдете зарядного устройства (адаптера питания), поскольку компания решила его убрать ради заботы о природе. Его теперь нужно будет покупать отдельно. При этом сам кабель останется.

То, что Apple уделила этому моменту особое внимание и немало эфирного времени, можно считать явным намеком на то, что аналогичные перемены ожидают будущие iPhone. То есть, все ровно так, как и говорили инсайдеры и аналитики — iPhone 12 будут поставляться уже без зарядников, и, вероятно, без наушников.

There it is: Apple removing USB power adapters from Apple Watch. Next month: iPhone.

— Mark Gurman (@markgurman) September 15, 2020