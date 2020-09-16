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Apple продолжает вкладывать 5-ваттный адаптер в комплект поставки более дорогих часов Watch Edition и Watch Hermès

Apple продолжает вкладывать 5-ваттный адаптер в комплект поставки более дорогих часов Watch Edition и Watch Hermès

Apple продолжает вкладывать 5-ваттный адаптер в комплект поставки более дорогих часов Watch Edition и Watch Hermès


Как известно, Apple исключила зарядное устройство (адаптер питания) из стандартного комплекта поставки новых часов Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE (а также Apple Watch Series 3 и Apple Watch Nike новых партий), оставив только кабель. В компании объяснили это весьма спорное решение заботой о природе. Но вот сейчас выяснилось, что в более дорогих версиях — титановых Apple Watch Edition и модных Apple Watch Hermès — 5-ваттный адаптер останется частью комплекта. В числе первых на это обратил внимание Марк Гурман из Bloomberg.

С одной стороны объемы продажи Watch Edition и Watch Hermès ниже по сравнению с массовыми моделями и, следовательно, электронных отходов от них тоже меньше. С другой стороны — можно смело утверждать, что старые зарядки могли остаться как у покупателей более дорогих Apple Watch Edition в титановом корпусе за $800, так и у владельцев более доступных алюминиевых Watch с силиконовым ремешком. Если это действительно может существенно сократить электронные отходы, то почему бы не исключить адаптер из комплектации во всех версиях? К чему эта избирательность? Или почему бы тогда не включить более мощных блок, который подойдет для зарядки не только часов, но и других устройств?

Несколько западных сайтов обратились к Apple за официальным комментарием, но пока что ответов на эти вопросы не последовало. И, скорее всего, их не будет.

Новые модели умных часов Apple поступят в продажу в эту пятницу, 18 сентября.

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