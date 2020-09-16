Apple продолжает вкладывать 5-ваттный адаптер в комплект поставки более дорогих часов Watch Edition и Watch Hermès





Как известно, Apple исключила зарядное устройство (адаптер питания) из стандартного комплекта поставки новых часов Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE (а также Apple Watch Series 3 и Apple Watch Nike новых партий), оставив только кабель. В компании объяснили это весьма спорное решение заботой о природе. Но вот сейчас выяснилось, что в более дорогих версиях — титановых Apple Watch Edition и модных Apple Watch Hermès — 5-ваттный адаптер останется частью комплекта. В числе первых на это обратил внимание Марк Гурман из Bloomberg.

Looks like the Apple Watch titanium and Hermes models still have the power adapter. So the more expensive versions keep it. Makes it seem like its less of an an environment thing and more cost-driven. — Mark Gurman (@markgurman) September 15, 2020

С одной стороны объемы продажи Watch Edition и Watch Hermès ниже по сравнению с массовыми моделями и, следовательно, электронных отходов от них тоже меньше. С другой стороны — можно смело утверждать, что старые зарядки могли остаться как у покупателей более дорогих Apple Watch Edition в титановом корпусе за $800, так и у владельцев более доступных алюминиевых Watch с силиконовым ремешком. Если это действительно может существенно сократить электронные отходы, то почему бы не исключить адаптер из комплектации во всех версиях? К чему эта избирательность? Или почему бы тогда не включить более мощных блок, который подойдет для зарядки не только часов, но и других устройств?

Несколько западных сайтов обратились к Apple за официальным комментарием, но пока что ответов на эти вопросы не последовало. И, скорее всего, их не будет.

Новые модели умных часов Apple поступят в продажу в эту пятницу, 18 сентября.