Apple продолжает вкладывать 5-ваттный адаптер в комплект поставки более дорогих часов Watch Edition и Watch Hermès

Как известно, Apple исключила зарядное устройство (адаптер питания) из стандартного комплекта поставки новых часов Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE (а также Apple Watch Series 3 и Apple Watch Nike новых партий), оставив только кабель. В компании объяснили это весьма спорное решение заботой о природе. Но вот сейчас выяснилось, что в более дорогих версиях — титановых Apple Watch Edition и модных Apple Watch Hermès — 5-ваттный адаптер останется частью комплекта. В числе первых на это обратил внимание Марк Гурман из Bloomberg.

Looks like the Apple Watch titanium and Hermes models still have the power adapter. So the more expensive versions keep it. Makes it seem like its less of an an environment thing and more cost-driven.

— Mark Gurman (@markgurman) September 15, 2020