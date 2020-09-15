Трансляция презентации Apple — ждем iPhone 12, новые Watch, iPad Air и другие новинки (начало в 20:00)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Сегодня вечером компания Apple проводит традиционную крупную презентацию, посвященную анонсу новых устройств. Как и все презентации коронавирусной эпохи, мероприятие Apple Time Flies будет проходить в формате онлайн-трансляции. Шоу стартует в 20:00 по киевскому времени — желающие могут следить за анонсами в реальном времени.

Трансляция будет доступна на сайте Apple, а также в приложении Apple TV. С недавнего времени Apple также проводит трансляции презентаций на популярном стриминговом сервисе YouTube, принадлежащем Google. И сегодняшнее мероприятие не станет исключением. Собственно, вот окно трансляции сегодняшней презентации на YouTube:

На презентации должны представить по меньшей мере новые часы — Apple Watch Series 6 с датчиком уровня кислорода в крови и обновление Apple Watch Series 3 с улучшенной начинкой в прежнем дизайне и корпусе, а также iPad Air 4-го поколения с тонкими рамками экрана, новой SoC Apple A14 и разъемом USB-C. Также Apple сегодня должна объявить даты релиза финальных версий iOS 14, iPadOS 14, macOS 11 Big Sur, watchOS 7 и tvOS 14, которые сейчас находятся в открытом бета-тесте.

Анонс линейки смартфонов iPhone 12, в которой ожидается четыре модели, на сегодняшней презентации крайне маловероятен, как и дебют первых моделей MacBook на базе ARM. Многие инсайдеры и авторитетные аналитики сходятся во мнении, что для анонса iPhone 12 компания Apple проведет отдельное мероприятие в октябре.

В утечках последнего времени также фигурировали трекеры AirTags и новые накладные наушники AirPods. Возможно, что-то из этого анонсируют сегодня.