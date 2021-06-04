Apple обновляет AirTag, чтобы сделать трекеры менее пригодными для скрытного отслеживания людей





Компания Apple разработала программное обновление для своих трекеров AirTag. Это обновление затрудняет использование трекеров людьми для тайного отслеживания. Крое того, Apple также работает над приложением для пользователей Android, которое позволит выявлять потенциально нежелательные трекеры.

Apple анонсировала трекеры AirTag в апреле этого года. Они позиционировались в качестве решения для отслеживания часто теряющих предметов, например, ключей. Тем не менее, были опасения, что крошечные устройства также могут использоваться для тайного отслеживания людей без их ведома. И уже после выпуска AirTags появились публикации, указывающие на необходимость некоторых улучшений, чтобы сделать устройства более приемлемыми с точки зрения приватности.

Ранее, если трекер AirTag находился вдали от владельца, он начинал подавать сигналы только через 3 дня. После выхода обновления трекер будет издавать уведомления через меньший промежуток времени – от 8 до 24 часов. Обновление вышло 3 июня и должно автоматически установиться, когда AirTag приблизится к iPhone. Apple заявляет, что приложение для Android появится «позже в этом году» и сможет обнаруживать как AirTags, так и другие аксессуары Find My, такие как трекер Chipolo.

Источник: The Verge