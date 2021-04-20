Apple анонсировала AirTag – трекер для часто теряющихся предметов в духе Tile

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На протяжении нескольких лет ходили слухи о том, что компания Apple занимается разработкой собственного трекера, сходного по функциям с устройством Tile. Сегодня эти слухи наконец получили официальное подтверждение – Apple анонсировала трекер AirTag, который работает совместно с приложениями и сервисами компании.

Apple AirTag представляет собой небольшое круглое устройство, которое можно прикрепить к различным предметам, например, связке ключей или кошельку. В дальнейшем, если такой предмет с меткой потеряется, его можно будет легко отследить с помощью приложения Apple Find My для iOS. Когда пользователь будет удаляться от отслеживаемого предмета с меткой, он получит соответствующее уведомление.

В AirTag интегрированы акселерометр, модуль беспроводной связи Bluetooth LE, динамик и заменяемая батарея. От одной батареи устройство сможет работать около года. Очевидно, Apple будет конкурировать с Tile и другими компаниями, предлагающими сходные метки. Однако преимуществом AirTag является более глубокая интеграция с iOS и iPhone.

Трекер Apple AirTag станет доступным для предварительного заказа в ближайшую пятницу, а фактические поставки стартуют 30 апреля. Цена новинки составляет $29, а комплект из четырёх устройств оценивается в $99.

Apple также подготовила аксессуары для AirTag в виде кожаных чехлов и брелоков для ключей. Кроме того, компания сотрудничает с производителями аксессуаров с целью создания дополнительных корпусов для AirTag.

Источник: The Verge