Apple разрешила сторонним приложениям на iOS отправлять рекламу в push-уведомлениях и пообещала запустить систему авторизации Sign in with Apple до 30 апреля





Apple теперь разрешает сторонним приложениям на iOS отправлять рекламные push-уведомления. Само собой, прежде всего пользователь должен дать свое согласие на получение таких уведомлений.

На днях Apple обновила правила магазина App Store, чтобы отразить эти изменения для разработчиков приложений. В числе первых смягчение правил для сторонних разработчиков заметил ресурс 9to5Mac. До этого момента Apple постоянно блокировала приложения за использование уведомлений для «рекламы, рекламных акций или прямого продвижения продукта». Теперь этот запрет снимается. Правда, есть два условия — явное согласие пользователя и возможность в любой момент отказаться от получения таких уведомлений.

Стоит отметить, что Apple сама неоднократно нарушала это правило, например, в прошлом году она отправила push-уведомление с рекламой Apple Music пользователям iPhone. И Spotify использовал это в качестве одного из свидетельств неконкурентного поведения Apple в жалобе, поданной в прошлом году в Европейскую комиссию. К тому же, было множество сообщений, указывающих, что Apple никогда особо строго не следила за этим.

Снятие запрета на рекламу в push-уведомлениях на iOS — далеко не единственное обновление от Apple. Одновременно компания установила крайний срок внедрения возможности использования данных аккаунта Apple для авторизации на сайтах и приложениях — 30 апреля. Единая система Sign in with Apple станет альтернативой формам авторизации Facebook и Google.

Apple также заявила, что будет более тщательно изучать приложения для гадания и знакомств, и вправе отклонить заявку, если ПО «не предоставят уникальный, высококачественный опыт».

Источник: 9to5Mac