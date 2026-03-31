Apple готовит особый смартфон к 20-летию линейки iPhone. Судя по новым утечкам, iPhone 20 может продемонстрировать один из самых радикальных редизайнов в истории серии.





По последним данным, компания работает над ультратонкой рамкой дисплея толщиной всего 1,1 мм с закругленным профилем. Такая форма должна сочетаться с так называемым дисплеем, который загибается со всех четырех сторон и плавно переходит в корпус.

Идея заключается в том, чтобы сделать смартфон, который выглядит как единый кусок стекла без видимых границ. Ожидается, что дисплей будет иметь эффект водопада, а само устройство не получит ни вырезов, ни физических элементов на фронтальной панели.

Чтобы реализовать такой дизайн, Apple придется перенести фронтальную камеру и систему Face ID под экран. Именно здесь возникают трудности. Ранее сообщалось, что компания сталкивается с техническими ограничениями при интеграции сенсоров под дисплей, и полностью «чистый» экран пока что остается сложной задачей.





Apparently the anniversary iPhone might feature a 1.1mm frame with a rounded design to match the quad curve design, this makes the entire phone seamlessly aligned. pic.twitter.com/CoiV6ADDwn — Schrödinger (@phonefuturist) March 30, 2026

Несмотря на это, до запуска еще есть время — примерно полтора года. Следовательно, Apple имеет достаточный ресурс и возможности, чтобы довести концепцию до финального вида и решить проблемы с сенсорами.

Также стоит отметить, что компания, по слухам, пропустит название iPhone 19 и сразу перейдет к iPhone 20, подчеркивая символичность юбилейной модели.

Источник: wccftech