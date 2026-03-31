Новости Устройства 31.03.2026

Apple iPhone 20 станет "сплошным стеклом": утечка раскрыла дизайн

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Apple iPhone 20 стане "суцільним склом": витік розкрив дизайн

Apple готовит особый смартфон к 20-летию линейки iPhone. Судя по новым утечкам, iPhone 20 может продемонстрировать один из самых радикальных редизайнов в истории серии.


По последним данным, компания работает над ультратонкой рамкой дисплея толщиной всего 1,1 мм с закругленным профилем. Такая форма должна сочетаться с так называемым дисплеем, который загибается со всех четырех сторон и плавно переходит в корпус.

Идея заключается в том, чтобы сделать смартфон, который выглядит как единый кусок стекла без видимых границ. Ожидается, что дисплей будет иметь эффект водопада, а само устройство не получит ни вырезов, ни физических элементов на фронтальной панели.

Чтобы реализовать такой дизайн, Apple придется перенести фронтальную камеру и систему Face ID под экран. Именно здесь возникают трудности. Ранее сообщалось, что компания сталкивается с техническими ограничениями при интеграции сенсоров под дисплей, и полностью «чистый» экран пока что остается сложной задачей.


Несмотря на это, до запуска еще есть время — примерно полтора года. Следовательно, Apple имеет достаточный ресурс и возможности, чтобы довести концепцию до финального вида и решить проблемы с сенсорами.

Также стоит отметить, что компания, по слухам, пропустит название iPhone 19 и сразу перейдет к iPhone 20, подчеркивая символичность юбилейной модели.

Источник: wccftech

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить