Арестович регистрирует свое имя как торговую марку. Под ней он сможет работать визажистом, акушером, астрологом и ветеринаром

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович регистрирует свои имя и фамилию как торговую марку. Под ТМ Арестович, Алексей Арестович, Arestovysch, Arestovich и Олексій Арестович он сможет предоставлять совершенно разные услуги: консультации в сфере бизнеса и рекламы; страховые и финансовые услуги; развлечения, образовательные услуги и организация мероприятий; медицинские и ветеринарные услуги, услуги в сфере сельского хозяйства; юридические и персональные сервисы. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Максим Попов, партнер юридической компании Mentors Law Firm. Интересно, что все заявки поданы в Укрпатент 1 апреля.

«Как и многие другие, представительница Арестовича решила не выбирать конкретные услуги, а скопировать весь список. Поэтому Арестович сможет работать визажистом и предоставлять акушерские услуги, кредитовать под залог и устраивать конкурсы красоты, консультировать по астрологии и открыть детективное агентство. Еще один интересный факт для юристов в сфере ИС: в описание 35 класса добавили даже то, что он не охватывает: канцелярию, ювелирные украшения, пиво, сумки, соки-воды, сигареты и сигары», — написал он.