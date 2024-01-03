Армия США открыла университет для обучения военных защите от дронов

Армия США открыла специализированное учебное заведение, где намерена обучать американских солдат защищаться от дронов. Новый университет был создан в ответ на волну использования дронов, которая, по словам официальных лиц, изменила характер войны.

Учебное заведение Joint Counter Small Unmanned Aircraft University сейчас обучает около 1000 слушателей. В нем солдаты учатся защищаться от дронов в условиях современных конфликтов. Пентагон хочет, чтобы бойцы опережали быстро меняющиеся технологии беспилотников, особенно после того, как они увидели, насколько эффективны они были на поле боя в Украине и Израиле.

«Мы видели, как они используются в самых разных целях по всему миру, и я думаю, что армия, вероятно, поступила бы разумно, если бы попыталась обучить своих солдат тому, как бороться с этой угрозой», — заявил старший специалист по информационным технологиям корпорации Rand Брэдли Уилсон.

Отмечается, что дроны становятся все более компактными, доступными и функциональными инструментами ведения войны. При цене в $50 практически любой может превратить дрон в оружие. БПЛА могут использоваться как для разведки, так и для поражения целей.

Хотя во многих случаях для успешного применения все же нужны квалифицированные операторы, которые могут интерпретировать то, что видит дрон.

Источник: newsnationnow