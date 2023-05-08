Прямая трансляция с Луны — миссия Artemis II будет использовать лазерную связь для быстрой передачи качественных изображений и видео

В прошлом NASA полагалось на радиосигналы, передавая любые научные данные из глубокого космоса на Землю, но лазерная связь должна обеспечить лучшие качество и скорость. Технологию опробуют астронавты, которые в рамках миссии Artemis II отправятся к Луне.

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Американское космическое агентство установит терминал лазерной связи Optical Communications System (O2O) на борту космического корабля Orion — и если все пойдет по плану, система не только поможет передавать изображения и видео высокого разрешения с лунного региона, но и позволит зрителям с Земли наблюдать за Луной в режиме реального времени.

В предыдущие годы NASA запустило несколько спутников для демонстрации новой технологии – Laser Communication Relay Demonstration (LCRD) в декабре 2021 года и CubeSat TeraByte InfraRed Delivery (TBIRD) в 2022 году. Последний продемонстрировал скорость передачи данных, достигшую 200 Гбит/с.

Сейчас NASA готовит интегрированный LCRD-модем и терминал усилителя ILLUMA-T на низкой околоземной орбите (LEO), который, как ожидается, будет запущен на Международную космическую станцию позже в этом году и будет установлен на японском экспериментальном модуле. Опробованная впоследствии система станет основой для O2O на борту Orion во время миссии Artemis II.

В ноябре прошлого года NASA успешно завершило трехнедельную миссию Artemis I с участием космического корабля Orion без экипажа. Во время путешествия, которое началось с запуска сверхтяжелой двухступенчатой ракеты-носителя Space Launch System (SLS), была испытана работа систем космического корабля, преодолевшего за это время около 2,25 млн км. 10-дневная миссия Artemis II запланирована на 2024 год и предусматривает отправку экипажа из 4-х астронавтов в путешествие вокруг Луны.

В конце концов, NASA планировало вернуть людей на поверхность Луны в рамках миссии Artemis III Артемида 3 – предстоящая первая высадка на Луну со времен Apollo и первая экспедиция с участием астронавта-женщины. К Луне на корабле Orion должны отправиться четыре астронавта, два из которых пересядут на Starship и высадятся в районе южного полюса Луны для выполнения научной программы, рассчитанной на шесть с лишним земных дней. После выполнения задач они вернутся на Orion и отправятся на Землю. в 2025-2026 годах — но существует большая вероятность отсрочки из-за технологических сложностей и недостатка финансирования.