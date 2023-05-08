Новости Наука и космос 08.05.2023 в 11:37

Прямая трансляция с Луны — миссия Artemis II будет использовать лазерную связь для быстрой передачи качественных изображений и видео

Катерина Даньшина

Автор новостей

В прошлом NASA полагалось на радиосигналы, передавая любые научные данные из глубокого космоса на Землю, но лазерная связь должна обеспечить лучшие качество и скорость. Технологию опробуют астронавты, которые в рамках миссии Artemis II отправятся к Луне.

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Американское космическое агентство установит терминал лазерной связи Optical Communications System (O2O) на борту космического корабля Orion — и если все пойдет по плану, система не только поможет передавать изображения и видео высокого разрешения с лунного региона, но и позволит зрителям с Земли наблюдать за Луной в режиме реального времени.

Ілюстрація системи зв’язку Orion. Зображення: NASA
Иллюстрация системы связи Orion. Изображение: NASA

В предыдущие годы NASA запустило несколько спутников для демонстрации новой технологии – Laser Communication Relay Demonstration (LCRD) в декабре 2021 года и CubeSat TeraByte InfraRed Delivery (TBIRD) в 2022 году. Последний продемонстрировал скорость передачи данных, достигшую 200 Гбит/с.

Сейчас NASA готовит интегрированный LCRD-модем и терминал усилителя ILLUMA-T на низкой околоземной орбите (LEO), который, как ожидается, будет запущен на Международную космическую станцию позже в этом году и будет установлен на японском экспериментальном модуле. Опробованная впоследствии система станет основой для O2O на борту Orion во время миссии Artemis II.

Ілюстрація показує як різноманітні супутники, Міжнародна космічна станція та наземні станції працюватимуть разом у рамках експерименту ILLUMA-T. Зображення: NASA
Иллюстрация показывает, как различные спутники, Международная космическая станция и наземные станции будут работать вместе в рамках эксперимента ILLUMA-T. Изображение: NASA

В ноябре прошлого года NASA успешно завершило трехнедельную миссию Artemis I с участием космического корабля Orion без экипажа. Во время путешествия, которое началось с запуска сверхтяжелой двухступенчатой ракеты-носителя Space Launch System (SLS), была испытана работа систем космического корабля, преодолевшего за это время около 2,25 млн км. 10-дневная миссия Artemis II запланирована на 2024 год и предусматривает отправку экипажа из 4-х астронавтов в путешествие вокруг Луны.

В конце концов, NASA планировало вернуть людей на поверхность Луны в рамках миссии Artemis IIIПрямая трансляция с Луны — миссия Artemis II будет использовать лазерную связь для быстрой передачи качественных изображений и видеоПрямая трансляция с Луны — миссия Artemis II будет использовать лазерную связь для быстрой передачи качественных изображений и видеоАртемида 3 – предстоящая первая высадка на Луну со времен Apollo и первая экспедиция с участием астронавта-женщины. К Луне на корабле Orion должны отправиться четыре астронавта, два из которых пересядут на Starship и высадятся в районе южного полюса Луны для выполнения научной программы, рассчитанной на шесть с лишним земных дней. После выполнения задач они вернутся на Orion и отправятся на Землю. в 2025-2026 годах — но существует большая вероятность отсрочки из-за технологических сложностей и недостатка финансирования.


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