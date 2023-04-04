NASA назвала астронавтов, которые отправятся к Луне в рамках миссии Artemis 2

Космическое агентство NASA назвало имена астронавтов, которые отправятся на орбиту Луны в рамках миссии Artemis 2. Это будут коммандер Рид Уайзман, компанию которому составят Виктор Гловер и Кристина Хэммок Кук из США, а также Джереми Хансен из Канадского космического агентства.

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Экипаж проведет на борту капсулы Orion до 21 дня. После старта капсула проведет около 42 часов на высокой околоземной орбите, затем отправится в путешествие к Луне и назад, после чего приводнится в Тихом океане.

Кристина Хэммок Кук известна как обладательница рекорда по продолжительности пребывания в космосе среди женщин — 328 дней 13 часов 58 минут. Уайзман является пилотом ВМС, который также был летчиком-испытателем в программе F-35 Lightning II. Гловер вошел в историю, приняв участие в первой оперативной миссии Crew Dragon в 2021 году. Хансен — летчик-истребитель и один из четырех нынешних канадских астронавтов.

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Запуск миссии Artemis 2 запланирован на ноябрь 2024 года. Это будет первый полет людей на Луну после миссии Apollo 17 в 1972 году. Беспилотная миссия по облёту Луны Artemis 1 стартовала в ноябре прошлого года. Она служила испытательным полётом для последующих пилотируемых миссий. Добавим, что миссия Artemis 2 не предусматривает высадку на Луну. Посетить поверхность спутника планируется только во время миссии Artemis 3, запланированной на декабрь 2025 года. В этой миссии будет использоваться версия космического корабля SpaceX Starship для фактической посадки.

Изначально в NASA хотели совершить высадку на Луну в 2024 году. Но запуску миссии Artemis 1 предшествовал ряд проблем, как технических, так и погодных, что привело к смещению графика.

Источник: Engedget