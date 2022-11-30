Космічний корабель «Оріон» сфотографував Землю та Місяць разом з відстані 432 210 км, побивши рекорд «Аполлона-13»

Рекордна відстань від апарату «Оріон» до Землі дозволяє знімати чудові краєвиди. NASA поділилося фотографією, зробленою кораблем місії Artemis I, на якій видно Землю та Місяць разом. Подібно до деяких фотографій «Аполлона» або «блідо-блакитної точки» космічного корабля «Вояджер-1», цей вид демонструє, що домівка людства, Земля, лише маленька планета у величезному космічному просторі.

«Оріон» зробив знімок з відстані 432 210 км від Землі. Це найбільша відстань, яку пролетів будь-який потенційно пілотований космічний корабель – більше, ніж рекорд «Аполлона-13» у 400 171 км, встановлений у 1970 році. Такої дальності польоту було досягнуто завдяки використанню гравітації Місяця. Інші фото «Оріона»:

Космічний корабель несе на борту один манекен і два штучні тулуби з датчиками визначення рівня радіації. Манекен названий на честь Артура Кампоса, інженера NASA, який відіграв важливу роль у поверненні екіпажу «Аполлона-13» додому після вибуху космічного корабля. Манекен, який займає місце командира космічного корабля, був обтяжений, щоб імітувати людину. Він одягнений у той самий скафандр, який носитимуть астронавти Artemis. Командирське крісло оснащене датчиками прискорення та вібрації, що дають уявлення про перевантаження під час запуску та входу в атмосферу.

Два тулуби є частиною експерименту щодо заходів радіаційного захисту. Названі Хельгою та Зохаром, вони імітують статуру дорослого чоловіка та жінки. У штучні тіла вбудовані детектори, що покажуть, які органи та області тіла піддаватимуться найбільшому опроміненню. На одному з торсів, Зохарі, одягнений жилет захисту від радіації під назвою AstroRad, який оберігає від опромінення важливі органи, але дозволяє астронавтам вільно пересуватися. Дані з обох тіл зрівняють, щоб побачити, наскільки жилет ефективний.

Курс Розробка на Python Опануйте популярну мову програмування, щоб заробляти від $1300 через рік РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Політ Artemis перевершує очікування NASA. Поки що команда місії виконала лише 31 зі 124 основних завдань, проте були додані нові цілі, такі як розширені випробування двигунів. Частина із запланованих експериментів вважатимуться завершеними лише після повернення апарату.

У понеділок «Оріон» досяг середини 25,5-денної місії Artemis I і зараз продовжуватиме рух орбітою навколо Місяця з подальшим поверненням на Землю.

Найбільш ризиковані фази космічної місії – запуск та посадка. Напередодні приводнення космічний корабель «Оріон» рухатиметься зі швидкістю 39 429 км/год. Він опуститься у верхні шари атмосфери, а потім знову підніметься, щоб зменшити швидкість. Потім він увійде в атмосферу для спуску зі швидкістю 27 359 км/год. Апарат буде уповільнений парашутами та закінчить шлях у Тихому океані, де його підберуть кораблі ВМС США.

Очікується, що «Оріон» приводниться біля узбережжя Сан-Дієго 11 грудня. Програма Artemis зіткнулася з численними затримками запуску – швидше за все люди не висадяться на Місяць до 2025 чи 2026 року. Початково у NASA сподівалися на посадку в 2024 році.

Джерело: NASA