Корабль «Орион» приводился в Тихом океане после облета Луны в рамках трехнедельной миссии NASA Artemis I

Космический корабль NASA Orion вернулся на Землю. Капсула без экипажа благополучно приводнилась в Тихий океан у мексиканской Нижней Калифорнии около 12:40 по восточному времени (19:40 по Киевскому времени) в воскресенье. Это ознаменовало успешное окончание лунной миссии Artemis I.

На финальном этапе миссии во время возвращения на Землю капсула достигла скорости 24500 миль в час (39429 км/ч), а её теплозащитный экран выдерживал температуру около 5000 градусов по Фаренгейту (около 2760 Цельсия). В общей сложности за 25,5 дня миссии капсула Orion преодолела около 1,4 млн миль (около 2,25 млн км).

После нескольких задержек ракета NASA Space Launch System (SLS) стартовала 16 ноября и отправил капсулу Orion для миссии вокруг Луны. Капсула прошла в пределах 130 км от поверхности Луны, прежде чем отдалиться на расстоянии 91,7 тыс. км от Луны, где она вышла на дальнюю орбиту. Примерно в середине миссии космический корабль достиг расстояния в 268 563 мили (432 210 км) от Земли, что является самым большим расстоянием, пройденным любым космическим аппаратом, рассчитанным на пребывание людей внутри.

Splashdown.

After traveling 1.4 million miles through space, orbiting the Moon, and collecting data that will prepare us to send astronauts on future #Artemis missions, the @NASA_Orion spacecraft is home. pic.twitter.com/ORxCtGa9v7

— NASA (@NASA) December 11, 2022