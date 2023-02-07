Asolytics – первый украинский ASO-сервис для продвижения приложений, позволяющий отказаться от российских аналогов

Команда из Tonti Laguna (часть группы IT-компаний Netpeak Group) запустила первый украинский ASO-сервис под названием Asolytics. Цель App Store Optimization (ASO) – увеличить видимость мобильных приложений в магазинах, что в свою очередь помогает повысить количество загрузок.

Как отмечают разработчики, большинство популярных ASO-сервисов имеют российское происхождение. Поддерживая российские продукты, пользователи косвенно финансируют войну. Ранее Netpeak Group вместе с Министерством цифровой трансформации запустили инициативу ReplaceRUwithUA, направленную на замену ПО российского происхождения украинскими решениями. Asolytics – это первый полностью украинский ASO-сервис.

По словам разработчиков, при создании Asolytics команда собирала отзывы экспертов и людей, впервые использующих подобный сервис. Это позволило адаптировать сервис для специалистов с разным уровнем опыта. Asolytics помогает оптимизировать страницу мобильной связи, чтобы увеличить количество показов приложения в магазине и повысить его органический рост.

Большинство инструментов Asolytics доступны в бесплатном тарифе. Таким образом, пользователи могут сразу использовать инструменты сервиса для продвижения своих приложений.