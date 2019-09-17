Ассоциация платёжных систем Украины выступает против недавних законопроектов об обязательном использовании кассовых аппаратов





Ровно неделю назад мы рассказывали о законодательной инициативе, которая предусматривает обязательное использование кассовых аппаратов для всех физических лиц-предпринимателей (ФЛП), работающих в сфере торговли. Это новшество, в том числе, затронет и интернет-магазины. При этом законопроекты предусматривают и существенное повышение штрафов за нарушения при использовании регистраторов расчётных операций (РРО), а также внедрение так называемого «кэшбека» за выявление таких нарушений покупателями.

Данная инициатива депутатов не получила поддержки не только от предпринимательского сообщества (что вполне ожидаемо), но также и со стороны других участников рынка. В частности, Ассоциация платёжных систем Украины считают, что некоторые предлагаемые законодательные новшества способствуют установлению дискриминационных условий и нарушают конкуренцию на рынке перевода средств.

Ассоциация видит сразу несколько проблем в предлагаемом обязательном использовании кассовых аппаратов. Во-первых, сейчас в действующем законодательстве отсутствуют нормы использования РРО в банках. Хотя как банки, так и небанковские финансовые учреждения, которые принимают деньги для последующего их перевода, подконтрольны НБУ и подают соответствующую отчётность. Это ставит в неравные условия участников рынка финансовых услуг.

Во-вторых, на рынке не внедрено ни одно техническое решение. Программный регистратор расчетных операций (о котором идет речь в тексте вышеуказанных законопроектов), ещё не только не внедрён в промышленную эксплуатацию, он даже не разработан и не внесён в реестр разрешенных к использованию РРО. Государственная налоговая служба Украины еще не определила технические требования к форматам данных, в которых такой программный регистратор расчётных операций должен передавать информацию на сервер контролирующего органа. Таким образом, сейчас нет необходимых нормативных документов для повсеместного внедрения РРО, а указанные сроки их внедрения являются нереалистичными. После вступления законопроекта в силу (через 6 месяцев после даты публикации) у бизнеса будет только 3 месяца на разработку необходимого технического решения.

Наконец, суммы штрафов, указанные в законопроекте, являются неприемлемыми и недопустимыми для бизнеса. Они существенно выше существовавших ранее штрафных санкций, что увеличивает давление на бизнес. Хотя ранее Владимиром Зеленским декларировалась отмена штрафа за нарушение кассовой дисциплины, потому что он «мешал бизнесу работать».

В связи со всем перечисленным выше, Ассоциация платёжных систем Украины обратилась с петициями к президенту и парламентскому комитету по финансам и налоговой политике с просьбой пересмотреть принятый в первом чтении «закон об РРО».

Источник: uaps