Aston Martin отменил серийный выпуск электромобиля Rapide E из-за финансовых проблем, проект сохранят на правах исследовательского





По информации издания Autocar, пятилетняя эпопея с выпуском премиум-электромобиля Aston Martin Rapide E закончилась фиаско. Британский автопроизводитель находится в настолько тяжелом финансовом положении, что был вынужден отменить мелкосерийный выпуск уже готовой модели. Проект сохранится в рамках компании как «исследовательский», его наработки будут использованы для будущих электромобилей бренда.

Первоначально концепт электромобиля Rapide E был представлен в далеком 2015 году. Над его созданием совместно работали специалисты Aston Martin и инженеры гоночной команды Формулы-1 Williams на деньги китайской компании LeEco. На тот момент продажи должны были стартовать в 2017 году по цене от $300 тыс.

После выхода из проекта китайского спонсора планы поменялись (не в последний раз) — модель решили сделать не мелкосерийной, а ограниченной 155 экземплярами. Анонс обновленной версии состоялся в 2018 году, а полноценная презентация — в 2019 году.

Новый Aston Martin Rapide E получил пару электродвигателей на задней оси суммарной мощностью 610 л.с. мощности с крутящим моментом 950 Нм. Максимальная скорость модели составила 250 км/ч при разгоне до 100 км/ч за 4 секунды. Батарея на 65 кВтч (800 В) позволяла рассчитывать на запас хода 320 км по измерительному циклу WLTP, она поддерживала скоростную зарядку в режиме 800 В / 100 кВт с показателями 500 км за 60 минут заряда.

Поставки данной версии электромобиля первым клиентам должна была начаться в четвертом квартале 2019 года, но этого так и не произошло. В итоге, по слухам компания решила полностью отменить проект Rapide E и сосредоточиться на потенциально более привлекательном в финансовом плане кроссовере Aston Martin DBX, поставки которого стартуют во втором квартале 2020 года. Официального заявления по этому поводу пока не последовало, однако судя по очередному срыву сроков слухи истинны.

Aston Martin DBX

Напомним, что один из экземпляров Aston Martin Rapide E был зарезервирован для съемок в новом фильме про Джеймса Бонда, однако даже такая медийная поддержка не помогла проекту.

Источник: Autocar, Autoblog