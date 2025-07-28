Астрономы нашли пригодную к жизни планету совсем рядом — в космических масштабах

Группа канадских астрономов из Института исследований экзопланет им. Троттье подтвердила существование пятой, потенциально пригодной для жизни экзопланеты в системе L 98-59, находящейся в 35 световых годах от Земли.

Система из 3 небольших экзопланет вращается довольно близко от материнской звезды L 98-59 — красного карлика. Четвертую экзопланету обнаружили позже с помощью данных о скорости лучей света, установленную спектрографом ESPRESSO.

Все четыре планеты вращаются очень близко к звезде, на расстояниях, значительно меньших, чем расстояние от Меркурия до Солнца. Под руководством Шарля Кадье из Монреальского университета и IREx группа просмотрела обширные данные, полученные с наземных и космических телескопов, что позволило астрономам с невероятной точностью измерить размеры экзопланет и их массы.

«Эти новые результаты рисуют самую полную картину, которую мы когда-либо имели об удивительной системе L 98-59. Это наглядная демонстрация того, чего мы можем достичь, сочетая данные космических телескопов и высокоточных приборов на Земле, и это открывает нам ключевые цели для будущих исследований атмосферы с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба», — отметил Шарль Кадье.

Ближайшая к красному карлику экзопланета L 98-59 b имеет 84% размера от земного и около половины земной массы. Две экзопланеты могут испытывать экстремальную вулканическую активность из-за приливного нагрева, подобно вулканической активности спутника Юпитера, Ио.

Третья планета с чрезвычайно низкой вулканической активностью может оказаться водным миром. Уточненные измерения выявили почти идеально круговые орбиты внутренних планет, что является благоприятной конфигурацией будущих атмосферных наблюдений.

«Благодаря разнообразию каменистых миров и различным составам планет, L 98-59 является уникальной лабораторией для решения некоторых из самых насущных вопросов в этой области: из чего состоят суперземли и субнептуны? Формируются ли планеты вокруг небольших звезд по-разному? Могут ли каменистые планеты вокруг красных карликов сохранять атмосферу со временем?», — объясняет соавтор исследования, директор IREx, профессор Рене Дуайон.

Пятая планета, обозначенная как L 98-59 f, не проходит непосредственно между Землей и своей материнской звездой. Ее присутствие было обнаружено по едва заметным изменениями движения звезды, обнаруженными с помощью измерений лучевой скорости с помощью HARPS (High Accuracy Radial Speed Planet Searcher) и данных ESPRESSO. Эта планета получает примерно то же количество энергии от своей звезды, что и Земля от Солнца. Таким образом, она находится в умеренной, или потенциально населенной зоне.

«Обнаружение планеты с умеренным климатом в такой компактной системе делает это открытие особенно интересным. Оно подчеркивает удивительное разнообразие экзопланетных систем и подкрепляет аргументы в пользу изучения потенциально обитающих миров вокруг звезд малой массы», — добавляет Шарль Кадье.

Астрофизики использовали новый метод построчного анализа лучевых скоростей, предоставленных исследователями IREx в 2022 году. Объединив эти данные с новым индикатором дифференциальной температуры, ученые точно идентифицировали и удалили сигнал звездной активности из данных, обнаружив планетарный сигнал с беспрецедентной детализацией. Соединив эти расширенные измерения с анализом транзитов, зафиксированных JWST, команда удвоила точность оценок массы и радиуса известных планет.

Эти результаты подтверждают, что L 98-59 является одной из самых интересных близлежащих систем для исследования разнообразия каменистых планет и, в конце концов, поиска признаков жизни. Близость к звезде, небольшой размер и диапазон планетарных составов и орбит делают эту систему идеальным кандидатом для наблюдения за атмосферой с помощью JWST, к которому уже приступила команда IREx.

Результаты исследования опубликованы в The Astronomical Journal

Источник: SciTechDaily