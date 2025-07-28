Новости Наука и космос 28.07.2025 comment views icon

Астрономы нашли пригодную к жизни планету совсем рядом — в космических масштабах

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Астрономы нашли пригодную к жизни планету совсем рядом — в космических масштабах

Группа канадских астрономов из Института исследований экзопланет им. Троттье подтвердила существование пятой, потенциально пригодной для жизни экзопланеты в системе L 98-59, находящейся в 35 световых годах от Земли. 

Система из 3 небольших экзопланет вращается довольно близко от материнской звезды L 98-59 — красного карлика. Четвертую экзопланету обнаружили позже с помощью данных о скорости лучей света, установленную спектрографом ESPRESSO. 

Все четыре планеты вращаются очень близко к звезде, на расстояниях, значительно меньших, чем расстояние от Меркурия до Солнца. Под руководством Шарля Кадье из Монреальского университета и IREx группа просмотрела обширные данные, полученные с наземных и космических телескопов, что позволило астрономам с невероятной точностью измерить размеры экзопланет и их массы. 

«Эти новые результаты рисуют самую полную картину, которую мы когда-либо имели об удивительной системе L 98-59. Это наглядная демонстрация того, чего мы можем достичь, сочетая данные космических телескопов и высокоточных приборов на Земле, и это открывает нам ключевые цели для будущих исследований атмосферы с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба», — отметил Шарль Кадье. 

Ближайшая к красному карлику экзопланета L 98-59 b имеет 84% размера от земного и около половины земной массы. Две экзопланеты могут испытывать экстремальную вулканическую активность из-за приливного нагрева, подобно вулканической активности спутника Юпитера, Ио. 

Третья планета с чрезвычайно низкой вулканической активностью может оказаться водным миром. Уточненные измерения выявили почти идеально круговые орбиты внутренних планет, что является благоприятной конфигурацией будущих атмосферных наблюдений.

«Благодаря разнообразию каменистых миров и различным составам планет, L 98-59 является уникальной лабораторией для решения некоторых из самых насущных вопросов в этой области: из чего состоят суперземли и субнептуны? Формируются ли планеты вокруг небольших звезд по-разному? Могут ли каменистые планеты вокруг красных карликов сохранять атмосферу со временем?», — объясняет соавтор исследования, директор IREx, профессор Рене Дуайон. 

Пятая планета, обозначенная как L 98-59 f, не проходит непосредственно между Землей и своей материнской звездой. Ее присутствие было обнаружено по едва заметным изменениями движения звезды, обнаруженными с помощью измерений лучевой скорости с помощью HARPS (High Accuracy Radial Speed Planet Searcher) и данных ESPRESSO. Эта планета получает примерно то же количество энергии от своей звезды, что и Земля от Солнца. Таким образом, она находится в умеренной, или потенциально населенной зоне. 

«Обнаружение планеты с умеренным климатом в такой компактной системе делает это открытие особенно интересным. Оно подчеркивает удивительное разнообразие экзопланетных систем и подкрепляет аргументы в пользу изучения потенциально обитающих миров вокруг звезд малой массы», — добавляет Шарль Кадье. 

Астрофизики использовали новый метод построчного анализа лучевых скоростей, предоставленных исследователями IREx в 2022 году. Объединив эти данные с новым индикатором дифференциальной температуры, ученые точно идентифицировали и удалили сигнал звездной активности из данных, обнаружив планетарный сигнал с беспрецедентной детализацией. Соединив эти расширенные измерения с анализом транзитов, зафиксированных JWST, команда удвоила точность оценок массы и радиуса известных планет.

Эти результаты подтверждают, что L 98-59 является одной из самых интересных близлежащих систем для исследования разнообразия каменистых планет и, в конце концов, поиска признаков жизни. Близость к звезде, небольшой размер и диапазон планетарных составов и орбит делают эту систему идеальным кандидатом для наблюдения за атмосферой с помощью JWST, к которому уже приступила команда IREx.

Результаты исследования опубликованы в The Astronomical Journal

Источник: SciTechDaily

Популярные новости

Новое в iOS 26 beta 4: Apple Intelligence вернулся с оговорками, изменения в Liquid Glass
Кастинг сериала «Ведьмак» подтверждает Туссент в финальном сезоне
Мир наоборот: робот с ИИ пишет письма вручную, а люди разучились
Новая модель ИИ превращает размытое видео в четкое
Известный художник Такаси Мураками выпустит коллекцию NFT Flowers Revised
Первая десктопная NVIDIA RTX 50 с 24 ГБ памяти выйдет в августе, — инсайдер
Новая технология сделает роботов ловкими, как люди, и они не поскользнутся
Oppo выпустила K13 Turbo и K13 Turbo Pro — аккумулятор 7000 мА-ч, вентилятор и защита от воды по цене от $250
Каждая пятая игра в Steam за 2025 год создана с помощью ИИ, — отчет
Годовой отчет Ubisoft: «Монетизация в премиальных играх делает игровой опыт интереснее»
Google предоставила ИИ Gemini полный доступ к приложениям Android — без согласия пользователей
Разработчик Until Dawn увольняет 10% команды и откладывает релиз Directive 8020
Первые кадры сериала «Чудо-человек» от Marvel — Саймон Уильямс демонстрирует свою суперсилу
Процессор за $12 800: тест AMD Threadripper PRO 9995WX в Geekbench
Продажи NFT-коллекции Оззи Осборна стремительно взлетели на 400%
Хакеры украли у криптобиржи GMX $40 млн
Война будущего: «Третья штурмовая» атаковала и захватила россиян исключительно с помощью роботов
Новые Rivian Gen 2 Quad R1T и R1S — снова четыре мотора и «танковый разворот»
В июне объем спотовых операций крупнейших криптобирж упал на треть
Samsung представила Galaxy Watch8 и Watch8 Classic — самые тонкие часы и безель по цене от 15 тыс. грн
Илон Маск представил Grok 4 с тарифом SuperGrok Heavy за $300 в месяц
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить