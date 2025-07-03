«Какое досадное самоубийство»: планета-гигант провоцирует взрывы на звезде, которые ее уничтожают

Астрономы обнаружили необычную экзопланету типа горячий Юпитер, вращающуюся настолько близко к материнской звезде, что это провоцирует вспышки плазмы на поверхности светила.

Звезде HIP 67522, которая немного больше и холоднее нашего Солнца, всего 17 млн лет. Вокруг нее вращаются две планеты, ближайшая из которых HIP 67522 b совершает полный оборот за 7 суток.

Столь близкое расположение HIP 67522 b возбуждает магнитное поле звезды и провоцирует вспышки плазмы. Уровень радиации, который направляется в сторону планеты от звезды, разрушает тонкую атмосферу HIP 67522 b и заставляет стремительно терять массу. Сейчас размеры планеты почти такие как и у Юпитера, однако по подсчетам ученых, уже через 100 млн лет HIP 67522 b уменьшится до размеров Нептуна.

Команда астрономов с помощью телескопа TESS провела обзор звезд, близость планет к которым может возбуждать магнитные поля и провоцировать вспышки. Поняв, что таким кандидатом является звезда HIP 67522, они изучили ее с помощью телескопа Cheops.

«С Cheops мы увидели больше вспышек, доведя общее количество до 15, почти все из которых были в нашем направлении, когда планета проходила перед звездой, если смотреть с Земли», — отмечает автор исследования Екатерина Илин из Нидерландского института радиоастрономии.

Важнейшим доказательством было то, что вспышки происходили, когда планета проходила перед звездой. Это предполагало, что планета собирает энергию по мере своего вращения и использует ее, чтобы возбуждать линии магнитного поля звезды, провоцируя вспышки. Для дальнейшего изучения этого уникального явления ученые планируют провести дополнительные исследования с помощью телескопов TESS, Cheops и других

«У меня миллион вопросов, потому что это совсем новое явление и детали пока не понятны. Есть две вещи, которые, по моему мнению, сейчас важнее всего сделать. Первое — это проследить за различными длинами волн, чтобы выяснить, какая энергия выделяется в этих вспышках — например, ультрафиолет и рентгеновские лучи — особенно плохие новости для экзопланеты. Вторая задача — найти и изучить другие похожие системы звезда-планета; перейдя от одного случая к группе из 10-100 систем, астрономам-теоретикам будет с чем работать», — добавляет Екатерина Илин.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature

Источник: LiveScience