ASUS анонсировала игровые ноутбуки ROG Zephyrus S17 и Zephyrus M16 с процессорами Intel 11-го поколения

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Компания ASUS подготовила к выпуску несколько новых ноутбуков в рамках игровой линейки Republic of Gamers (ROG): Zephyrus S17 и Zephyrus M16. Эти новинки оснащены процессорами Intel 11-го поколения.

ASUS ROG Zephyrus S17 позиционируется в качестве игрового ноутбука премиального класса. Он оснащён 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением UHD (панель уровня IPS, частота обновления 120 Гц) или QHD (DDS панель, частота 165 Гц). В обоих случаях заявлено время отклика матрицы 3 мс, охват 100% цветового пространства DCI-P3 и сертификация Pantone Validated.

Конфигурация может включать процессор Intel Core i7-11800H или Core i9-11900H, до 48 ГБ оперативной памяти DDR4 3200 МГц, до трёх твердотельных накопителей M.2 NVMe PCIe G4x4 ёмкостью 1 или 2 ТБ (с поддержкой массивов RAID 0). Также на выбор пользователей доступны дискретные видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 с 6 ГБ памяти GDDR6, GeForce RTX 3070 с 8 ГБ памяти GDDR6 и GeForce RTX 3080 с 16 ГБ памяти GDDR6.

Система включает клавиатуру с RGB подсветкой, 6 динамиков с поддержкой Dolby Atmos, модули беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax 2×2) и Bluetooth 5.2. Из проводных интерфейсов доступны USB Type-C с Thunderbolt4 (поддерживает DisplayPort 1.4/PD 3.0), USB Type-C (USB 3.2 Gen2/DisplayPort 1.4/PD 3.0), три USB3.2 Gen2 Type-A, видеовыход HDMI 2.0b, сетевой порт, 3,5-миллиметровый звуковой разъём и слот для карт SD. Новинка комплектуется батареей ёмкостью 90 Втч. В комплект поставки включается адаптер питания мощностью 280 Вт с поддержкой USB-C Power Delivery 3.0 до 100 Вт. Ноутбук ASUS ROG Zephyrus S17 имеет размеры 39,49×26,43×1,99 см и массу 2,6 кг.

Игровой ноутбук ASUS ROG Zephyrus M16 представляет собой сравнительно компактное решение. Это 16-дюймовая модель, выполненная в корпусе, типичном для 15-дюймовых устройств. Дисплей имеет тонкие рамки (4,6 мм) и занимает 94% поверхности крышки. В данном случае доступна только одна версия дисплея: панель IPS класса с разрешением WQHD (2560×1600 точек) и частотой обновления 165 Гц. Экран имеет время отклика 3 мс, обеспечивает охват 100% цветового пространства DCI-P3, сертифицирован Pantone Validated, поддерживает технологии Adaptive-Sync и Dolby Vision.

Конфигурация игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 включает процессор Intel вплоть до Core i9-11900H, до 48 ГБ оперативной памяти DDR4 3200 Мгц, твердотельный накопитель PCIe ёмкостью до 2 ТБ, дискретную видеокарту до NVIDIA GeForce RTX 3070. Клавиатура может иметь либо белую, либо однозонную RGB подсветку. Среди прочего упоминаются сканер отпечатков пальцев в кнопке питания, 6 встроенных динамиков, модули Wi-Fi 6 (802.11ax 2×2) и Bluetooth 5.2, интерфейсы USB Type-C с Thunderbolt4 (поддерживает DisplayPort 1.4/PD 3.0), USB Type-C (USB 3.2 Gen2/DisplayPort 1.4/PD 3.0), USB3.2 Gen2 Type-A, USB3.2 Gen1 Type-A, HDMI 2.0b, сетевой порт, 3,5-миллиметровый звуковой разъём и разъём Kensington Lock. Устройство содержит батарею ёмкостью 90 Втч и поддерживает технологию быстрой зарядки. Ноутбук имеет размеры 355×243,5×19,9 и массу 1,9 кг.

Информация о цене и сроках начала продаж в Украине новых ноутбуков ASUS ROG Zephyrus S17 и Zephyrus M16 пока не сообщается.