ASUS ProArt P16 — первый ноутбук с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 предлагают в Украине за 159 тыс. грн

Компания «ASUS Украина» сообщила о начале продаж в Украине нового ноутбука ProArt P16. Эта модель позиционируется как устройство для творчества с поддержкой технологий искусственного интеллекта.

Ноутбук ASUS ProArt P16 получил 16-дюймовый сенсорный OLED-дисплей с разрешением 4K (3840×2400 пикселей, соотношение сторон 16:10) и частотой обновления 60 Гц. Пиковая яркость HDR составляет 500 кд/м2. Экран обеспечивает охват 100% цветовой гаммы DCI-P3, контрастность изображения 1000000:1 и сертифицирован VESA DisplayHDR True Black 500. Заявлена поддержка стилуса.

Устройство имеет процессор 12-ядерный AMD Ryzen AI 9 HX 370 с ИИ-производительностью 50 TOPS. Конфигурация включает до 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5X (на плате), SSD емкостью до 4 ТБ (M.2, NVMe, PCIe 4.0) и дискретную видеокарту NVIDIA до GeForce RTX 4070 для ноутбуков с 8 ГБ памяти и ИИ-производительностью 321 TOPS.

Дополнительно новинка содержит Full HD вебкамеру, порт USB4 (поддержка вывода изображения и питания ноутбука), порт USB 3.2 Gen 2 Type-C (поддержка вывода изображения и питания ноутбука), два разъема USB 3.2 Gen 2 Type-A, видео выход HDMI 2.1, комбинированный аудиоразъем 3,5-мм и картридер SD Express 7.0. Емкость батареи составляет 90 Вт-ч. Ноутбук комплектуется зарядным устройством мощностью 200 Вт. ASUS ProArt P16 имеет размеры 35,49×24,69×1,49~1,73 см и вес 1,85 кг.

Ноутбук предлагает коллекцию креативных программ со встроенными ИИ-функциями, которые помогут пользователю в создании контента. StoryCube упростит сортировку, редактирование и экспорт необработанных материалов и управление ими. MuseTree быстро превратит эскизы и идеи в изображения. ProArt Creator Hub — это персональный портал, на котором пользователи могут следить за состоянием устройства, настраивать его параметры и оптимизировать свой творческий процесс. ASUS DialPad — аппаратный контроллер, позволяющий с точностью взаимодействовать с профессиональными программами для творческой работы. Клавиатура ноутбука имеет отдельную клавишу Copilot.

Ноутбук ASUS ProArt P16 с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370, 64 ГБ оперативной памяти и SSD 2 ТБ поступит в продажу в Украине в середине августа по цене 158 999 грн.

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