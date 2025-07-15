Новости Игры 15.07.2025 comment views icon

ASUS ROG Xbox Ally «засветились» в магазине — их по меньшей мере две, а цена предсказуема

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Олексій Єрін

Автор новостей

ASUS ROG Xbox Ally «засветились» в магазине — их по меньшей мере две, а цена предсказуема

Дистрибьютор из Испании помог всему мировому геймерскому сообществу заблаговременно узнать о ценах и ТТХ портативных игровых консолей ASUS ROG Xbox Ally.

Ожидается две версии консоли, по цене €599 и €899, которая не сильно отличается от аналогичных вариантов ASUS. Более дешевая модель, ROG Xbox Ally, будет оснащаться 7″ IPS-экраном с разрешением FullHD. Его частота составляет 120 Гц, а в качестве защитного покрытия используется Gorilla Glass Victus. Сердцем консоли выступает процессор AMD Ryzen Z2 A и в повседневных вычислительных задачах его будут сопровождать 16 ГБ оперативки LPDDR5 и SSD-накопитель на 512 ГБ.

Более дорогая модель, ASUS ROG Xbox Ally X, отличий дисплея не имеет, однако по начинке они существенные. Здесь используется более мощный чип AMD Ryzen AI Z2 Extreme, за сохранение временных данных отвечает более быстрая оперативная память LPDDR5x, что касается SSD, то и он позволит сохранить в два раза больше данных.

ASUS ROG Xbox Ally "засвітилися" в магазині - їх щонайменше дві, а ціна передбачувана
Скриншот продавца / VideoCards

У старшей консоли батарея на 80 Вт*ч, младшая получила аккумулятор на 60 Вт*ч. Виновником такого различия, скорее всего, является более производительный процессор первой. По внешним портам между моделями тоже не все одинаково. X-версия консоли оснащается скоростным USB4 Type-C, тогда как у базовой модели это максимум USB 3.2 Gen 2.

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Еще из отличий заявляется о наличии триггеров с тактильной отдачей у старшей модели. Что же касается габаритов, то здесь между устройствами разницы нет — 290,8×121,5×50,7 мм. А по весу есть — 715 г против 670 г.

Обе новинки будут иметь доступ к Xbox Game Pass, Xbox Play Anywhere, Battle.net и другим сервисам с синхронизацией игрового прогресса между платформами.

ASUS ROG Xbox Ally "засвітилися" в магазині - їх щонайменше дві, а ціна передбачувана
Технические характеристики ASUS ROG Xbox Ally / VideoCardz

Консоли должны стать общим ответом ASUS и Microsoft на рынок портативных игровых консолей и высокую конкуренцию со стороны других популярных игроков на этом поле, таких как Valve, Nintendo и Sony. Предварительные заказы на ASUS ROG Xbox Ally, скорее всего, стартуют в следующем месяце, а релиз должен состояться в октябре, что дает основания надеяться на праздничные продажи еще в 2025 году.

Источник: VideoCardz

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