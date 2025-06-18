Microsoft Xbox объявила стратегическое партнерство с AMD — консоли, облачные сервисы и другое

Пока геймеры размышляют, стоит ли обновлять свою Xbox Series X|S или уже пора присматриваться к портативным устройствам, Microsoft готовит неожиданный, но вполне логичный шаг. Компания официально подтвердила долгосрочное сотрудничество с AMD, которое станет основой для следующего поколения Xbox. Так, чипы «красных» снова окажутся в сердце новых консолей, гибридных решений и, вероятно, карманных игровых устройств.

На прошлой неделе ASUS показала ROG Xbox Ally с процессором AMD Ryzen Z2, и теперь уже сама Microsoft объявила: партнерство с AMD переходит на стратегический многолетний уровень. Президент Xbox Сара Бонд поделилась планами в видеообращении. Компания инвестирует во все направления — консоли, портативные устройства, ПК, облачные игры и аксессуары. AMD, которая уже два поколения обеспечивает Xbox своими чипами, останется в этом кресле и дальше.

Это решение должно помочь унифицировать разработку и поддерживать совместимость на разных платформах. С современными игровыми движками, которые становятся все более сложными, и увеличением затрат на разработку — стабильность и унификация аппаратных компонентов становится критической.

В то же время компания не собирается закрывать экосистему. Новое поколение Xbox будет оставаться совместимым с библиотекой уже приобретенных игр. Игроки смогут выбирать между большой консолью в гостиной, портативной моделью в рюкзаке или облачной версией в браузере. И все это — с единой графической начинкой, объединенной ИИ и RDNA.

Пока Intel и NVIDIA остаются зрителями на трибунах, AMD усиливает позиции. Даже Sony в проекте Amethyst использует решения AMD, в частности в направлении искусственного интеллекта.

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Что же касается технической составляющей будущей Xbox, то официально ее пока не раскрыли. Однако слухи упоминают архитектуру Zen 6 или ARM64 для процессора и Navi 5 (RDNA 5) для графики. Сейчас модели Xbox Series используют уже устаревшие архитектуры Zen 2 и RDNA 2, поэтому апгрейд обещает быть серьезным. Кстати, ROG Xbox Ally уже тестирует Zen 5 и RDNA 3.5 — так что новые Xbox не будут отставать.

Совместными усилиями Microsoft и AMD готовят почву для новой геймерской эры, где Xbox перестанет быть лишь коробкой под телевизором. Это уже платформа, которая работает на всех устройствах — с одинаковым железом и одинаковым опытом. И если все пойдет по плану, то в следующий раз мы будем говорить не только о графике с трассировкой лучей, но и об ИИ, анализирующем геймплей и улучшающем игровой опыт.

Источник: videocardz