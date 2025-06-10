Microsoft создала облегченную Windows 11 для Asus ROG Xbox Ally — она появится на других устройствах

Microsoft разработала специальную версию Windows 11, оптимизированную для портативных консолей, как Asus ROG Xbox Ally. Это не только новый интерфейс, но и более быстрая работа.

Microsoft продемонстрировала новый интерфейс в видеоанонсе ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X. Кадры подтверждают полноэкранный игровой слой (Игровая панель), который заменяет рабочий стол Windows 11. Согласно спецификациям, карманные консоли все еще работают под Windows 11 Home, и Microsoft не использует обозначений, таких как «игровая версия» — компания утверждает, что просто оптимизировала существующую ОС, а обычный интерфейс тоже будет доступен по желанию.

Game Bar выполняет роль центра управления, оптимизированного для контроллеров. Он предоставляет доступ к мониторингу производительности, обмену сообщениями, настройкам сети, регулировке громкости и запуску приложений, таких как Discord. Панель задач все еще есть, но выглядит иначе, чем обычно. Он проще, тоньше и предназначен для доступа к среде Xbox или меню «Пуск», на нем не отображаются значки приложений.

Круглые значки программ расположены сверху для более быстрого доступа. В Windows 11 верхней панели нет, но она когда-то планировалась для настольной ОС. Эта идея не прижилась на настольных компьютерах, но сейчас ее повторно используют на портативных Xbox. Как сообщает Windows Latestв целом интерфейс Xbox немного быстрее и должен потреблять меньше памяти. Процессы, приложения и другие функции Windows 11 не будут работать в фоновом режиме — это освободит память для игр.

«Когда игрок загружается в полноэкранном режиме, целый ряд функций Windows не загружается. Мы не загружаем обои рабочего стола, панель задач или кучу процессов», — объясняет Джейсон Бомонт, вице-президент Xbox по вопросам опыта.

Microsoft сообщила The Vergeчто новый интерфейс станет доступным на других портативных консолях Ally, а что-то «подобное» будет доступно на других карманных устройствах с Windows начиная со следующего года.

«Нам удалось привлечь людей, которые работают над ОС Xbox в течение 20 лет или более, к непосредственной работе над кодовой базой Windows и начать переосмысливать вид операционной системы для этого форм-фактора. Сочетание этих двух вещей позволило нам создать ряд функций», — рассказывает Бомонт.

Приложение Xbox в полноэкранном режиме очень похоже на то, что сейчас существует в Windows. Но библиотека теперь заполнена всеми пользовательскими играми для ПК из Steam и других магазинов, а также играми с Xbox Play Anywhere и Game Pass. Интерфейс Game Bar, который можно использовать для доступа к настройкам Wi-Fi или Bluetooth, интерфейса Command Center от Asus и нового Gaming Copilot от Microsoft. Если долго нажимать кнопку Xbox, можно получить приспособленный для портативных устройств переключатель задач.

К сожалению, пока ничего не указывает на доступность нового Game Bar на обычных ПК. Но не исключено, что энтузиасты попытаются сделать это самостоятельно.