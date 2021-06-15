ASUS выпустила игровой Chromebook Flip CM5 с процессором AMD Ryzen и ценой от $500
Компания ASUS сообщила о выпуске новой модели ноутбука Chromebook. Производитель позиционирует модель ASUS Chromebook Flip CM5 как устройство, ориентированное на облачный гейминг.
Новинка оснащена 15,6-дюймовым дисплеем с частотой обновления 60 Гц и процессором AMD Ryzen. Доступны чипы Ryzen 5 3500C или Ryzen 3 3250C с интегрированной графикой AMD Radeon. ASUS Chromebook Flip CM5 может комплектоваться оперативной памятью объёмом до 8 ГБ и накопителем ёмкостью до 128 ГБ. Батарея ёмкостью 57 Втч обеспечивает до 10 часов автономной работы.
Ноутбук поддерживает облачные сервисы Google Stadia и NVIDIA GeForce Now. Также следует отметить, что клавиши WASD обведены оранжевым контуром – пожалуй, впервые для устройств Chromebook. ASUS также подчёркивает использование аудиосистемы, сертифицированной Harmon Kardon, и технологию стабилизации Wi-Fi, которая призвана улучшить игровой опыт. Корпус новинки выполнен из алюминиевого сплава.
Ноутбук ASUS Chromebook Flip CM5 уже поступил в продажу по цене от $499,99.
Источник: The Verge