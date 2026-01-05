Asus замораживает Zenfone и ROG Phone — в 2026 году компания не выпустит ни одного смартфона

В 2026 году Asus впервые за много лет полностью остановит выпуск новых моделей смартфонов. Компания не представит ни Zenfone 13, ни ROG Phone 10. Об этом сообщают источники из Тайваня, где Asus все сложнее выдерживать конкуренцию с китайскими и южнокорейскими производителями. Фактически речь идет о годовой паузе для всего мобильного бизнеса компании, и ее последствия для брендов Zenfone и ROG Phone пока остаются неопределенными.

История смартфонов Asus была довольно насыщенной. Линейка Zenfone, появившаяся еще в 2014 году, не раз удивляла рынок смелыми инженерными решениями — в частности поворотными камерами. Начиная с 2021 года тайваньская компания, подобно Apple, сделала ставку на компактные флагманы. Несмотря на популярность среди энтузиастов, такие модели оказались коммерчески слабыми. В 2024 году Asus вернулась к классическому формату больших смартфонов, представив Zenfone 11 Ultra, а в 2025 году — Zenfone 12 Ultra.

Отдельную нишу занимали игровые смартфоны ROG Phone. Asus стала одним из пионеров этого сегмента еще в 2018 году. Впрочем, после выхода ROG Phone 9 Pro в конце 2024 года серия фактически остановилась — в 2025 году компания не представила ни одного преемника.

Слухи о возможном закрытии серии Zenfone появлялись еще в 2023 году, но тогда Asus решительно их опровергала. Теперь они вспыхнули снова, и на этот раз выглядят более убедительными. Тайваньское отраслевое издание Digitimes сообщает, что Asus пока не выходит из смартфонного бизнеса, но планирует поставить его на паузу. Компания не будет выпускать новые модели смартфонов в 2026 году.

В то же время Asus отмечает, что поддержка уже проданных устройств сохранится. Компания продолжит выпускать программные обновления и выполнять гарантийные обязательства для всех актуальных моделей Zenfone и ROG Phone.

Причиной паузы называют жесткую конкуренцию со стороны производителей из материкового Китая и Южной Кореи, которые агрессивно давят на рынок ценами, скоростью обновлений и масштабами производства. Показательно, что другая тайваньская компания, Acer, еще в 2016 году полностью покинула смартфонный бизнес, а сегодня продает телефоны только в Индии по лицензионной схеме.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Станет ли 2026 год лишь вынужденной паузой перед возвращением Asus на рынок смартфонов, или же это начало окончательного сворачивания линеек Zenfone и ROG Phone — вопрос остается открытым. В условиях агрессивной конкуренции, стремительного обновления модельных рядов у конкурентов и давления со стороны ИИ-сегмента даже временная остановка может стоить бренду потери позиций, которые потом будет чрезвычайно сложно вернуть.

Источник: notebookcheck