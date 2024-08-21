ASUS Zenbook S 16: производительный ноутбук с чипом Ryzen AI 9 HX 370 и 3K OLED дисплеем оценили в 94,5 тыс. грн

Компания «ASUS Украина» сообщила о начале продаж в Украине ультратонкого и одновременно мощного ноутбука Zenbook S 16 (UM5606).

ASUS Zenbook S 16 оснащается 16-дюймовым дисплеем Lumina OLED с разрешением 3K (2880×1800 пикселей, соотношение 16:10) и частотой обновления 120 Гц. Экран обеспечивает охват 100% цветовой гаммы DCI-P3, пиковую яркость 550 кд/м2 и сертифицирован DisplayHDR True Black 500.

Система может комплектоваться процессором AMD Ryzen AI 9 365 или Ryzen AI 9 HX 370, который содержит модуль NPU (нейронный процессор) с производительностью до 50 TOPS и графическое ядро Radeon 890M. Для охлаждения чипа используется испарительная камера. Конфигурация также включает до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x 7500 МГц и SSD емкостью до 2 ТБ.

Аудиосистема ASUS Zenbook S 16 содержит 6 встроенных динамиков и 3 встроенных микрофона. Устройство получило камеру Full HD с ИК-сенсором для автоматической авторизации, картридер SD (USH-II), тачпад с соотношением сторон 16:10 на 40% больше, чем в предыдущих моделях (150,3×99,5 мм), с поддержкой интеллектуальных жестов, отдельную клавишу Copilot. Пользователям доступны следующие интерфейсы: 2 x USB 4.0 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x HDMI 2.1 TMDS, аудио выход. Емкость батареи — 78 Вт-ч. Новинка имеет размеры 353,6x243x11 мм и вес 1,5 кг.

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Ноутбук ASUS Zenbook S 16 (UM5606) с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 2 ТБ поступит в продажу в Украине в конце августа по цене 94499 грн. Сейчас открыт предварительный заказ.

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