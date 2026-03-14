Новый MacBook Neo за $599 стал самым простым в ремонте ноутбуком Apple

Вадим Карпусь

Новий MacBook Neo за $599 став найпростішим у ремонті ноутбуком Apple

Недавно Apple выпустила свой самый дешевый ноутбук — MacBook Neo. И в то же время он стал наиболее ремонтопригодным среди всех MacBook за последние годы. К такому выводу пришли эксперты по ремонту техники из iFixit. Они оценили ремонтопригодность новинки в 6 из 10 баллов. Это может выглядеть как средний результат, но для линейки MacBook это самый высокий показатель примерно за 14 лет.


Специалисты iFixit отметили несколько решений, которые существенно упрощают ремонт MacBook Neo. Самое заметное среди них — аккумулятор закрепили винтами, а не клеем. Это переводит замену батареи из категории сложного ремонта до уровня обычной сервисной процедуры.

Еще одна особенность заключается в простой схеме разборки. После снятия нижней крышки пользователь получает быстрый доступ к ключевым компонентам: аккумулятору, динамикам, портам и трекпаду. Кроме того, упрощенная конструкция антенны позволяет легче отделить дисплей во время ремонта.

А вот замена клавиатуры все еще требует немало работы. Ее удерживают 41 винт и лента, но она уже не приклепана к верхней панели, как в некоторых других моделях.


Еще одно изменение проявляется в отказе от трекпада Force Touch в пользу механической конструкции, что также улучшает ремонтопригодность. Дополнительный плюс — все винты Torx Plus внутри корпуса имеют четкую маркировку, что упрощает обслуживание.

В ноутбуке используются модульные порты USB-C и аудиоразъем, поэтому их можно заменить без кропотливого ремонта материнской платы. Во время тестов Repair Assistant от Apple принял все установленные детали без проблем.

Впрочем, определенные ограничения и замечания остались. Оперативную память и накопитель припаяли к плате, поэтому модернизировать их нельзя. Также iFixit назвала винты pentalobe на нижней крышке «раздражающим» решением. Хотя динамики легко снимаются, но их качество оставляет желать лучшего.

Ноутбук Apple MacBook Neo стоит $599, а для учебных заведений — $499. По словам iFixit, улучшенная ремонтопригодность может быть важной именно для образовательного сектора, где устройства часто закупают большими партиями.

Таким образом, MacBook Neo показывает, что Apple способна делать ноутбуки, которые действительно легче ремонтировать. Однако пока неизвестно, распространятся ли эти подходы на более дорогие модели MacBook Air или MacBook Pro — по крайней мере пока такая ремонтопригодность остается преимуществом бюджетной версии.

Источник: engadget

