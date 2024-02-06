Asus Zenfone 11 Ultra будет во многом похож на серию ROG Phone 8: 6,78-дюймовый дисплей, Snapdragon 8 Gen 3 и батарея на 5500 мАч

На протяжении нескольких последних лет компания Asus придерживалась строгого графика выпуска своих смартфонов. Серия Zenfone представляет собой компактные флагманы, а серия ROG Phone ориентирована на любителей игр, предлагая флагманские характеристики и экраны большего размера. Ожидается, что Asus вскоре выпустит модель Zenfone 11, и на этот раз она, вероятно, наконец-то предложит версию Zenfone с большим экраном.

Новая утечка, основанная на анализе обновления прошивки ROG Phone 8, дает нам первый взгляд на топовую версию Zenfone 11 Ultra. Также есть возможность изучить рендеры грядущего устройства.

Как следует из названия, это будет увеличенная версия обычного Zenfone 11, и с точки зрения дизайна она очень близка к ROG Phone 8 Pro, которая засветилась в утечках ранее.

Многие характеристики Zenfone 11 Ultra также будут похожи на ROG Phone 8/8 Pro. Однако частота обновления экрана составит «всего лишь» 144 Гц против 165 Гц в серии ROG Phone 8. 6,78-дюймовый AMOLED LTPO дисплей имеет разрешение 2400х1080 точек.

Также сообщается о наличии процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0. На задней панели расположена тройная камера с 50-мегапиксельным основным модулем на базе сенсора IMX890,32-мегапиксельным телефото модулем с 3-кратным зумом и 13-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем. В вырезе дисплея расположилась 32-мегапиксельная фронтальная камера. Емкость аккумулятора заявлена на уровне 5500 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 65 Вт и беспроводная зарядка мощностью 15 Вт.

Zenfone 11 Ultra будет доступен в цветах Eternal Black, Skyline Blue, Misty Gray, Verdure Green и Desert Sienna.

Источник: gsmarena