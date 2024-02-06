Новости Устройства 06.02.2024 в 15:56 comment views icon

Asus Zenfone 11 Ultra будет во многом похож на серию ROG Phone 8: 6,78-дюймовый дисплей, Snapdragon 8 Gen 3 и батарея на 5500 мАч

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Asus Zenfone 11 Ultra будет во многом похож на серию ROG Phone 8: 6,78-дюймовый дисплей, Snapdragon 8 Gen 3 и батарея на 5500 мАч

На протяжении нескольких последних лет компания Asus придерживалась строгого графика выпуска своих смартфонов. Серия Zenfone представляет собой компактные флагманы, а серия ROG Phone ориентирована на любителей игр, предлагая флагманские характеристики и экраны большего размера. Ожидается, что Asus вскоре выпустит модель Zenfone 11, и на этот раз она, вероятно, наконец-то предложит версию Zenfone с большим экраном.

Новая утечка, основанная на анализе обновления прошивки ROG Phone 8, дает нам первый взгляд на топовую версию Zenfone 11 Ultra. Также есть возможность изучить рендеры грядущего устройства.

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Как следует из названия, это будет увеличенная версия обычного Zenfone 11, и с точки зрения дизайна она очень близка к ROG Phone 8 Pro, которая засветилась в утечках ранее.

Asus Zenfone 11 Ultra будет во многом похож на серию ROG Phone 8: 6,78-дюймовый дисплей, Snapdragon 8 Gen 3 и батарея на 5500 мАч

Многие характеристики Zenfone 11 Ultra также будут похожи на ROG Phone 8/8 Pro. Однако частота обновления экрана составит «всего лишь» 144 Гц против 165 Гц в серии ROG Phone 8. 6,78-дюймовый AMOLED LTPO дисплей имеет разрешение 2400х1080 точек.

1Asus Zenfone 11 Ultra будет во многом похож на серию ROG Phone 8: 6,78-дюймовый дисплей, Snapdragon 8 Gen 3 и батарея на 5500 мАчAsus Zenfone 11 Ultra будет во многом похож на серию ROG Phone 8: 6,78-дюймовый дисплей, Snapdragon 8 Gen 3 и батарея на 5500 мАчAsus Zenfone 11 Ultra будет во многом похож на серию ROG Phone 8: 6,78-дюймовый дисплей, Snapdragon 8 Gen 3 и батарея на 5500 мАч

Также сообщается о наличии процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0. На задней панели расположена тройная камера с 50-мегапиксельным основным модулем на базе сенсора IMX890,32-мегапиксельным телефото модулем с 3-кратным зумом и 13-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем. В вырезе дисплея расположилась 32-мегапиксельная фронтальная камера. Емкость аккумулятора заявлена на уровне 5500 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 65 Вт и беспроводная зарядка мощностью 15 Вт.

Asus Zenfone 11 Ultra будет во многом похож на серию ROG Phone 8: 6,78-дюймовый дисплей, Snapdragon 8 Gen 3 и батарея на 5500 мАч

Zenfone 11 Ultra будет доступен в цветах Eternal Black, Skyline Blue, Misty Gray, Verdure Green и Desert Sienna.

Источник: gsmarena

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