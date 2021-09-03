



После родстера Audi skysphere немецкий автопроизводитель Audi представил второго участника трио «sphere» — крупный седан премиум-класса Audi grandsphere (третий концепт Audi urbansphere анонсируют только в следующем году). Модель является прообразом Audi A8 следующего поколения и позиционируется производителем как приватный «самолет для дорог», который с комфортом авиаперелета первого класса перенесет пассажира из точки А в точку Б.

В беспилотном режиме (Level 4) все органы управления, включая руль, педали и даже лишние экраны скрываются с глаз, превращая интерьер в замкнутую гостиную-сферу, где пассажиры могут максимально расслабиться, не отвлекаясь на дорожную ситуацию. У концепта нет центральной стойки, а двери открываются на 90 градусов (при этом задние — против хода движения), что позволяет максимально комфортно занять свое место в салоне. Каждый пассажир может получить собственные настройки климат-контроля, подсветку и доступ к необходимым цифровым сервисам на основе проекционных экранов, сенсорного управления, голосового и жестового контроля и даже отслеживания глаз.

Габариты Audi grandsphere составляют 5350x2000x1390 мм, колесная база — 3190 мм, что превосходит показатели текущего поколения модели Audi A8. Концепт основан на фирменной платформе (PPE) Premium Platform Electric. Отдельные двигатели на передней и задней оси с суммарной мощностью 530 кВт и крутящим моментом 960 Нм в паре с электроникой позволяют получить полноценный полный привод. В итоге набор первых 100 км/ч занимает всего четыре секунды, а максимальная скорость ограничена в угоду энергоффективности.

Аккумуляторный блок на 120 кВтч (800 В) размещается в днище электромобиля между осями, полного заряда хватает на пробег в 750 км. Батарея способна заряжаться в режиме 270 кВт, чего достаточно для пополнения запаса хода на 300 км всего за 10 минут. Типичный заряд в режиме от 5% до 80% занимает всего 25 минут.





Дизайн и технологические решения концепта Audi grandsphere лягут в основу будущих серийных электромобилей немецкого автопроизводителя.

Источник: Audi