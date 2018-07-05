Audi показала внутренне убранство электрического кроссовера e-Tron Quattro со множеством экранов [Фотогалерея]

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Недавно была новость про то, что из-за ареста главы Audi запуск электрического кроссовера E-Tron Quattro, о котором мы уже не раз писали, выйдет чуть позже, чем планировалось изначально. Насколько точно, неизвестно, но до конца года автомобиль должен выйти. Сейчас же ингольштадцы показали, как прототип e-Tron Quattro, который мы до сих пор видели только снаружи, выглядит изнутри.

В плане технологичности этот прототип во многом превосходит нынешние автомобили Audi. Автомобиль буквально напичкан различными технологическими решениями.

Водитель окружен экранами – привычный выступ по центру салона с цифровыми приборами дополнен двумя встроенными сенсорными экранами OLED, один из которых явно предназначен для управления мультимедийной системой. Причем, надо сказать, эти дисплеи смотрятся достаточно органично.

Мы уже ранее рассказывали, что e-Tron Quattro оснастят виртуальными наружными зеркалами вместо традиционных зеркал заднего вида, которые не только помогут эффективнее оценивать обстановку на дороге, но и увеличат запас хода автомобиля за счет аэродинамического дизайна и снижения коэффициента лобового сопротивления. Конструктивно они представляют собой небольшие камеры, изображение с которых передается на семидюймовые дисплеи OLED, расположенными прямо над дверными ручками. Изображения позволяют в деталях рассмотреть это необычное технологическое решение.

В целом салон выглядит достаточно стильно и шикарно – все выдержано в лучших традициях современных автомобилей Audi. Повсюду мягкая обивка, хорошо продуманное освещение и высококачественная аудиосистема Bang & Olufsen Premium, состоящая из 16 динамиков и усилителя мощностью 705 Вт.

Пользуясь сенсорным экраном, можно удобно переключать режимы движения. Есть три режима для движения по дороге, поворотов и парковки.

Производитель обещает для водителя и четырех пассажиров уровень комфорта как в первоклассном номере лучшего отеля, отдельно отмечая отсутствие центрального тоннеля, характерного для интерьера машин с ДВС.

Audi e-Tron оснащается АКБ емкостью 95 кВт·ч, чего должно быть достаточно для 400 км пути (по циклу WLTP).

Известно, что производитель уже собрал тысячи предзаказов на e-Tron, стоимость которого будет стартовать с отметки 80 000 евро. Напомним, что 2020 года производитель собирается также выпустить компактный ситикар и премиальный седан Audi E-Tron GT. Но возможно, что арест главы повлиял и на эти планы производителя.

Источник: Engadget