Audi создает компактный седан класса A4 для конкуренции Tesla Model 3, но выйдет он только в 2023 году

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Halo Car бренда Audi — e-tron GT

В прошлом году Audi, премиальный бренд немецкого автоконцерна Volkswagen, представил флагманский электрокроссовер e-tron, к которому в конце этого года должен присоединиться «брат-близнец» Audi e-tron Sportback. А на недавнем Женевском автосалоне 2019 ингольштадтцы показали концептуальный электрический автомобиль Q4 e-tron, который вместе с четырехдверным спортивным купе e-tron GT встанет на конвейер в конце следующего года. В свежем интервью главный дизайнер Audi Марк Лихте рассказал о следующих моделях электромобилей, которые планируются к выпуску.

Во-первых, бренд готовит к выпуску седан, который будет стоить почти столько же, сколько Q4 e-tron. Увы, официальной информации о ценах на Q4 e-tron пока нет.

«Будут [электрические] внедорожники и спортивные модели с малым дорожным просветом, аналогичные модели E-tron GT, которая является нашим гало-каром (Halo Car, уникальный высококлассный автомобиль, лицо дорогого бренда)», — сказал Лихте, общаясь с журналистами Autocar.

Наконец, в планах Audi есть компактный седан размера Audi A4 для конкуренции Tesla Model 3, которая за неполный месяц (февраль) продаж в Европе стала самой популярной моделью своего класса, опередив Audi A4, BMW 3 Series и Mercedes-Benz C Class. Не вдаваясь в подробности, Марк Лихте подтвердил, что разработка автомобиля идет полным ходом.

Известно, что будущая электрическая версия Audi A4 будет построена на фирменной архитектуре PPE (Premium Platform Electric), созданной совместно Audi и Porsche. На этой же платформе создается e-tron GT класса A6. Вот только выйдет электрический седан Audi класса A4 не раньше 2023 года. То есть, концепт-кар мы можем увидеть уже в 2021 году, а премьера серийной модели состоится в 2022 году.

Audi одновременно ведет разработку электрических моделей на различных платформах. Упомянутые e-tron и e-tron Sportback построены на адаптированной платформе Audi MLB, а Q4 E-tron — на платформе MEB, разработанной Volkswagen Group.

Источник: Autocar