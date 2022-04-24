Австралийские ученые протестируют печатные солнечные панели на электромобиле Tesla. Они рассчитывают проехать 15 100 км за 84 дня

Ученые в Австралии протестируют печатные солнечные панели, которые они будут использовать для питания Tesla Model 3 во время поездки протяженностью 15 100 км. Старт запланирован на сентябрь. Исследователи надеются, что так они смогут привлечь внимание общественности к проблемам экологии и помогут предотвратить изменение климата.

В рамках проекта Charge Around Australia электромобиль Tesla будет получать питание от 18 напечатанных командой солнечных панелей, каждая из которых длиной 18 метров.

Изобретатель печатных солнечных панелей Пол Дастур сказал, что команда Университета Ньюкасла будет проверять их выносливость и потенциальную производительность для других приложений.

«На самом деле это идеальный испытательный стенд, чтобы дать нам информацию о том, как мы будем использовать и заряжать устройства в других удаленных местах, например, в космосе», — сказал Дастур агентству Reuters.

Печатная солнечная панель представляет собой легкий ламинированный ПЭТ-пластик, который можно изготовить по цене менее 10 долларов за квадратный метр. Ее делают на коммерческом принтере, изначально использовавшемся для печати винных этикеток.

Во время 84-дневного путешествии на Tesla через Австралию, команда планирует посетить около 70 школ, чтобы дать учащимся представление о том, что их ждет в будущем.

По данным Insider, автомобиль сможет ездить только два часа в день, при этом тратя шесть часов на зарядку.