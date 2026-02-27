Патч 1.9 для S.T.A.L.K.E.R. 2 исправит баг со слишком сильными мутантами, — инсайдер

Инсайдеры поговаривают, что следующий патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 исправит проблему с хаотичным спавном слишком сильных мутантов.





Фанатский аккаунт S.T.A.L.K.E.R. 2 News в X (Twitter) пишет, что патч 1.9 наконец-то принесет фикс бага, из-за которого сильные мутанты случайно появлялись слишком часто в определенных районах Зоны. Речь идет не о конкретном одном виде, а об общей системе спавна. Игра могла генерировать опасных противников чаще, чем это было задумано, что делало ломало игровой баланс.

В предыдущих слухах говорили, что обновление принесет некоторые функции из дорожной карты 2025 года. Команда GSC Game World вполне вероятно может добавить бинокль и удлиненный цикл дня и ночи. Перед релизом патча команда проведет внутреннее тестирование. Когда именно он появится пока неизвестно, даты запуска нет.





На данный момент последним крупным обновлением стали «Нерассказанные истории», в которых рассказывается о загадочных событиях вблизи Малахита и самый секретный тайник Зоны. В них добавили 8 миссий, 7 локаций, ряд новых персонажей и уникальные предметы с оружием. А также появилась возможность построить новый хаб в Зоне.

В этом году фанаты ожидают получить долгожданное DLC. В прошлом году студия тизерила Дугу как ключевое место дополнения для S.T.A.L.K.E.R. 2, но пока что много деталей о нем нет. Многие надеялись на релиз в конце 2025-го, однако геймерам придется подождать.