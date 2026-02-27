Патч 1.9 для S.T.A.L.K.E.R. 2 исправит баг со слишком сильными мутантами, — инсайдер

Инсайдеры поговаривают, что следующий патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 исправит проблему с хаотичным спавном слишком сильных мутантов.
Фанатский аккаунт S.T.A.L.K.E.R. 2 News в X (Twitter) пишет, что патч 1.9 наконец-то принесет фикс бага, из-за которого сильные мутанты случайно появлялись слишком часто в определенных районах Зоны. Речь идет не о конкретном одном виде, а об общей системе спавна. Игра могла генерировать опасных противников чаще, чем это было задумано, что делало ломало игровой баланс.
В предыдущих слухах говорили, что обновление принесет некоторые функции из дорожной карты 2025 года. Команда GSC Game World вполне вероятно может добавить бинокль и удлиненный цикл дня и ночи. Перед релизом патча команда проведет внутреннее тестирование. Когда именно он появится пока неизвестно, даты запуска нет.
1.9 will finally include the fix for strong mutants randomly spawning too frequently in certain areas of the Zone
via ask_gsc pic.twitter.com/tKzh1nWfd6
— S.T.A.L.K.E.R. 2 News (@Stalker2News) February 26, 2026
На данный момент последним крупным обновлением стали «Нерассказанные истории», в которых рассказывается о загадочных событиях вблизи Малахита и самый секретный тайник Зоны. В них добавили 8 миссий, 7 локаций, ряд новых персонажей и уникальные предметы с оружием. А также появилась возможность построить новый хаб в Зоне.
В этом году фанаты ожидают получить долгожданное DLC. В прошлом году студия тизерила Дугу как ключевое место дополнения для S.T.A.L.K.E.R. 2, но пока что много деталей о нем нет. Многие надеялись на релиз в конце 2025-го, однако геймерам придется подождать.
