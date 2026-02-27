banner
Новости Игры 27.02.2026 comment views icon

От S.T.A.L.K.E.R. до S.T.R.A.N.G.E.R.: Сергей Григорьевич возвращается с новой игрой о мире после ядерной катастрофы

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Від S.T.A.L.K.E.R. до S.T.R.A.N.G.E.R.: Сергій Григорович повертається з новою грою про світ після ядерної катастрофи

Сергей Григорович — бывший основатель GSC Game World — сейчас работает над новым проектом S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS. Это игра в жанре научной фантастики, события которой разворачиваются в постапокалиптическом мире.


По словам Григорович, это будет не просто очередная игра, а глубокий иммерсивный опыт, который удивит даже требовательных фанатов:

«Мы создаем не просто игру, а иммерсивный скачок. S.T.R.A.N.G.E.R. вберет в себя все лучшее, что мы наработали за более чем 33 года работы различных команд компании, но при этом предложит фанатам технологии и подход, которых индустрия еще не видела», — заявил он

Проект под названием S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS будет рассказывать о событиях, которые разворачиваются в мире после глобальной ядерной катастрофы. Разработчики планируют совместить знакомые механики из предыдущих хитов с новыми технологическими решениями, в частности в сфере искусственного интеллекта. То есть это будет знакомый дух, но на современном технологическом уровне.

Від S.T.A.L.K.E.R. до S.T.R.A.N.G.E.R.: Сергій Григорович повертається з новою грою про світ після ядерної катастрофи

Параллельно Григорович запускает еще и криптовалютный проект, хотя подробностей пока не раскрывает.


Напомним, Сергей Григорович основал студию GSC Game World в Киеве еще в 1995 году и стоял за созданием культовых серий Cossacks, S.T.A.L.K.E.R., а также игр American Conquest, Heroes of Annihilated Empires и Alexander. В 2023 году контроль над студией получил бизнесмен Максим Криппа. Впоследствии, в 2024 году, GSC Game World выпустила игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которую продолжает поддерживать патчами и сейчас.

В свое время Григорович заявил, что «устал бегать как белка в колесе» и полностью отошел от игрового бизнеса. Итак, после отдыха он снова готов вернуться к разработке игр с новым научно-фантастическим проектом S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS.

В аномалиях S.T.A.L.K.E.R. 2 начал спавниться уникальный артефакт

Спецпроекты
Samsung представив Galaxy S26 та S26+: 12 ГБ ОЗП, більші дисплей, акумулятор і дуже багато ШІ
Чим відрізняються Samsung Galaxy S26 Ultra, S26 Plus та S26: огляд характеристик

Источник: Интерфакс-Украина

Популярные новости

arrow left
arrow right
Патч 1.9 для S.T.A.L.K.E.R. 2 добавит бинокль и удлиненный цикл дня-ночи: тест стартует в марте
Amazon показала первый кадр сериала God of War
У Ubisoft возникла "сильная аллергия" на новые игры, — бывший руководитель Assassin's Creed
Камеры Samsung Galaxy S26 получили новую умную функцию, которая осталась почти незамеченной
OnePlus 15T сохранит 50 МП камеры, но с несколько худшими характеристиками
Китайские ИИ-модели захватили 61% глобального рынка: MiniMax и Moonshot уже опередили Claude, ChatGPT и Gemini
Новые игровые мониторы GIGABYTE GO27Q24 и GO27Q24A: 27 дюймов, скорость 240 Гц и «геймерские» инструменты
Когда фантастика становится реальностью: 7 культовых устройств из фильмов, которые становятся реальными технологиями
В Британии запустили первую ГеоТЭС: тепла с глубины 5 км хватит на 10 000 домов
На Гейба Ньюэлла подают в суд из-за лутбоксов в Counter-Strike и Dota 2
Burger King следит за тобой: ИИ-ассистент помогает в работе и отслеживает "дружелюбие" работников
Умная красота: как выбрать идеальный смарт-гаджет в подарок на 8 марта
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить