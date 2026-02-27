От S.T.A.L.K.E.R. до S.T.R.A.N.G.E.R.: Сергей Григорьевич возвращается с новой игрой о мире после ядерной катастрофы

Сергей Григорович — бывший основатель GSC Game World — сейчас работает над новым проектом S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS. Это игра в жанре научной фантастики, события которой разворачиваются в постапокалиптическом мире.





По словам Григорович, это будет не просто очередная игра, а глубокий иммерсивный опыт, который удивит даже требовательных фанатов:

«Мы создаем не просто игру, а иммерсивный скачок. S.T.R.A.N.G.E.R. вберет в себя все лучшее, что мы наработали за более чем 33 года работы различных команд компании, но при этом предложит фанатам технологии и подход, которых индустрия еще не видела», — заявил он

Проект под названием S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS будет рассказывать о событиях, которые разворачиваются в мире после глобальной ядерной катастрофы. Разработчики планируют совместить знакомые механики из предыдущих хитов с новыми технологическими решениями, в частности в сфере искусственного интеллекта. То есть это будет знакомый дух, но на современном технологическом уровне.

Параллельно Григорович запускает еще и криптовалютный проект, хотя подробностей пока не раскрывает.





Напомним, Сергей Григорович основал студию GSC Game World в Киеве еще в 1995 году и стоял за созданием культовых серий Cossacks, S.T.A.L.K.E.R., а также игр American Conquest, Heroes of Annihilated Empires и Alexander. В 2023 году контроль над студией получил бизнесмен Максим Криппа. Впоследствии, в 2024 году, GSC Game World выпустила игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которую продолжает поддерживать патчами и сейчас.

В свое время Григорович заявил, что «устал бегать как белка в колесе» и полностью отошел от игрового бизнеса. Итак, после отдыха он снова готов вернуться к разработке игр с новым научно-фантастическим проектом S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS.

Источник: Интерфакс-Украина