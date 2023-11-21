Backfire ─ украинский дрон с дальностью 35 км, устойчивый к российскому РЭБу

Участники украинского оборонного кластера Brave1 разработали ударный дрон Backfire. Он способен преодолевать расстояние до 35 км и залетать в тыл противника. Благодаря этому, БПЛА может использоваться для уничтожения российской артиллерии, логистических узлов, вражеских складов и командных пунктов.

Как сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров, дрон имеет GPS-антенну, «которую почти невозможно заглушить». Благодаря этому Backfire очень устойчив к враждебным средствам РЭБа. Также благодаря полной автономности беспилотника россияне не могут рассчитать его координаты и наземной команды. Это обеспечивает безопасность операторов.

Backfire уже находится на фронте и демонстрирует «хорошие результаты». За последние два месяца военные осуществили не менее 50 успешных миссий. Разработчики сотрудничают со сводным отрядом «Злі птахи» ВСУ, которые помогают совершенствовать беспилотник.

Дрон Backfire уже прошел комиссию Минобороны и ожидает приказ к допуску к эксплуатации. Это означает, что государство официально сможет закупать эти беспилотники. Команда создателей уже готовится к серийному производству БПЛА.