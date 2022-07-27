Фонд «Повернись живим» придбав для ЗСУ одразу три ударні безпілотники «Байрактар», допоміжне обладнання та боєприпаси. Сума угоди — 16,5 млн доларів

Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» реалізував свій наймасштабніший проєкт — придбав для ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2 загальною вартістю 16 502 450 доларів (607 937 716 гривень). Це вперше в історії України волонтерська організація забезпечила військових подібним типом техніки.

Це і є той самий найбільший в історії української благодійності проєкт, який голова Фонду Тарас Чмут та начальник ГУР МОУ Кирило Буданов тизерили напередодні.

❗️Фонд «Повернись живим» реалізував свій наймасштабніший проєкт. З вашою допомогою ми придбали безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2, загальною вартістю 16 502 450$. pic.twitter.com/41PedZXhVt — Повернись живим (@BackAndAlive) July 26, 2022

Мова про повноцінну автономну систему. До складу комплексу входять:

Курс UI/UX Design вечірній Опануйте професію UI/UX-дизайнера за 5 місяців, навчайтесь у вільний час РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

система повітряного зв’язку;

мобільний комплекс наземного управління;

наземний термінал передачі даних;

система розпізнавання «свій-чужий»;

3 ударних БПЛА;

декілька десятків корегованих авіаційних боєприпасів.

В МОУ повідомили, що ця закупівля значно посилить потужність українських збройних сил — насамперед підрозділів розвідки та підтримку дій підрозділів спеціального призначення.

«Фонду «Повернись живим» вперше в історії реалізував проєкт закупівлі ударного безпілотного комплексу у складі трьох літаків, засобів ураження, наземних станцій і всього необхідного обладнання. Вперше в історії України волонтерська організація забезпечила військових подібним типом техніки»

Раніше Фонд «Повернись живим» першим отримав дозвіл купувати за кордоном товари військового призначення (цей статус дозволяє йому без посередників купувати у виробників потрібні товари). Волонтери сконцентруються саме на летальному озброєнні та планують і надалі з підтримкою небайдужих благодійників допомагати озброювати українських військових.

***

Напередодні поляки зібрали на БПЛА Bayraktar TB2 для України — ще раніше це зробили литовці. У травні вони за три доби зібрали п’ять мільйонів євро на Bayraktar TB2 для України, а потім міністр оборони Туреччини повідомив, що БПЛА передадуть безплатно, а на зібрані кошти закуплять боєприпаси для безпілотника та іншу допомогу. На початку липня литовський Bayraktar «Vanagas» прибув в Україну і відтоді успішно нищить російських окупантів на передовій. Відтоді до флешмобу «Купи українцям Bayraktar TB2» доєдналася також Канада — організатори збору громадська організація UHelpUkraine хочуть передати придбаний безпілотник до Дня Незалежності (24 серпня). У другій половині серпня очікуються ще три «Народні Байрактари», які турецький виробник Baykar Makina згодився подарувати українському народу.

Наприкінці червня Міноборони повідомляло, що отримало близько півсотні турецьких безпілотників Bayraktar TB2 та законтрактувала ще десятки бортів. Найближчим часом Кабмін скерує до ВРУ законопроєкт про ратифікацію угоди з Туреччиною, що дозволить виробляти «Байрактари» в Україні. Водночас в Baykar Makina публічно заявили, що ніколи не продавали безпілотники Bayraktar до росії та не планують цього робити й надалі.