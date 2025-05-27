«Бесполезный формфактор»: экс-руководитель Tesla Optimus считает человекоподобных роботов лишними

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Человеческое тело приспособилось в процессе эволюции не к складским или фабричным работам. Бывший глава группы Optimus в Tesla считает, что для них нужны негуманоидные роботы.

Крис Уолти, создатель и экс-руководитель команды из разработки робота Tesla, рассказал Business Insider, что человекоподобные роботы Optimus — плохое устройство для работы на заводе. Хотя это и захватывающая технология, такие роботы неэффективны на складах, в логистике и производстве.

«Это не полезный формфактор. Большая часть работы, которую приходится выполнять в промышленности, — это задачи с высоким уровнем повторения, где скорость является ключевой», — сказал инженер.

Уолти проработал в Tesla семь лет, прежде чем уйти оттуда три года назад. Он основал Mytra, компанию, использующей роботов в форме плит, которые могут двигаться в любом направлении, для транспортировки полезных грузов между складами через гигантские, клеткоподобные структуры.

По словам Уолти, гуманоидные роботы — инженерная проблема, на несколько порядков более сложная, чем беспилотные автомобили, поскольку они разработаны для более широкого диапазона движений и задач. Он считает, что робототехника пока недостаточно развита для развертывания человекоподобных роботов: «Они являются проблемой робототехники девятого иннинга, а мы сейчас в третьем иннинге».

«Человеческая форма эволюционировала, чтобы избежать волков и медведей. Мы не были созданы для выполнения повторяющихся задач снова и снова. Так почему вы берете неоптимальную систему, которая на самом деле не предназначена для выполнения повторяющихся задач, и заставляете ее выполнять такие задачи?».

До того, как заняться Optimus, Крис Уолти работал над автоматизацией производственной линии Tesla Model 3. В 2021 году он стал старшим менеджером команды, которая создавала «бота Tesla», который позже получил название Optimus. Уолти рассматривал робота как побочный проект и очень удивился, когда Илон Маск начал говорить о роботах как о будущем компании. Напомним, Маск чрезвычайно увлекается Optimus, много говорит об их применении на заводах и проводит публичные демонстрации — на которых, впрочем, «роботами» дистанционно управляют люди.

Раздел Технологии выходит при поддержке

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