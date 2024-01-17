Маск показал, как Optimus складывает рубашку — и «засветил» инженера, который управлял движениями робота

Демонстрации робота-гуманоида Tesla обычно выглядят впечатляюще на видео, но на этот раз интернет-пользователи раскрыли секрет промо, засвидетельствовав, что до автономности «оптимусам» еще далеко.

Optimus folds a shirt pic.twitter.com/3F5o3jVLq1 — Elon Musk (@elonmusk) January 15, 2024

На видео, опубликованном Илоном Маском в X, Optimus складывает рубашку и, кажется, достаточно компетентным в этой задаче — если бы не один нюанс. Наиболее внимательные зрители заметили в правом нижнем углу ролика руку в перчатке, что свидетельствовало о том, что робот в этой задаче выступает скорее марионеткой, чем автономной системой, просто копируя движения рядом находящегося человека.

Техника эта не нова, и существует еще с 1960-х годов — подобную использовал Disney на Всемирной выставке в Нью-Йорке для роботизированного Авраама Линкольна, который вставал, двигал конечностями и произносил речь. На самом деле, все эти действия были запрограммированы через человека, за которым повторял робот.

Маск после комментариев пользователей дополнил публикацию:

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«Важное примечание: Optimus еще не может делать это автономно, но, несомненно, сможет делать и в произвольной среде (не будет нуждаться в фиксированном столе с коробкой, в которой только одна рубашка)».

Прошло немного больше двух лет с момента, когда Илон Маск объявил, что Tesla начала двигаться в сторону разработки роботов-гуманоидов. Компания довольно быстро запустила прототипы — и до сих пор мы видели одну едва двигавшуюся собранную модель и еще одну, которая стояла на подставке и махала зрителям рукой. В то же время на промо, последовавшем за презентацией, роботы увереннее ходили и взаимодействовали с окружающей средой.

В декабре Tesla (тоже пока только на промо) представила роботов второго поколения — сообщалось, что Optimus получил две степени свободы в шее, интегрированную электронику и электропроводку, а также более человеческие формы ноги с шарнирными частями пальцев и датчиками крутящего момента. Руки робота оборудованы 11 степенями свободы, более быстрыми приводами и тактильными датчиками на всех пальцах, чтобы манипулировать объектами (на видео умение продемонстрировали на куриных яйцах).

Новый белый корпус тем временем напоминает уже Model S — тогда как предыдущий металлический был ближе к Cybertruck. Робот также на 10% легче и на 30% быстрее, говорят в компании.

Предварительно озвученная стоимость модели — $20 000.

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