Бета-версия Chrome улучшила поиск, работу с текстом и добавила технологии для браузерного гейминга





Компания Google рассказала о некоторых новых экспериментальных функциях, доступных в последней бета-версии браузера Chrome. Некоторые из них призваны упростить поиск в интернете и обмен интересным текстом, в то время как другие ориентированы на игровое применение.

Одно из новшеств в Chrome для Android позволяет видеть некоторые результаты поиска в адресной панели даже после перехода на страницу. Таким образом, пользователи смогут переходить на другой сайт из поисковой выдачи, не возвращаясь к полным результатам поиска. Эта функция активируется при помощи флага #continuous-search.

Ещё одна тестовая функция позволяет создавать стилизованное изображение из текста на сайтах. Это может быть полезным при украшении текста, которым хочется поделиться с друзьями или в социальных сетях. Эта функция доступна Android-устройствах, она активируется флагом #webnotes-stylize.

Еще одна новая функция добавляет карточки на страницу «Новая вкладка». Это упрощает переход к сайтам, которые пользователь посещал ранее. Это могут быть карточки для страниц рецептов, корзины покупок или документов на Google Drive. Эта функция доступна на ПК после активации через флаг #ntp-modules.

В бета-версии Chrome 94 также внедряются некоторые новые веб-стандарты, которые помогут улучшить игровой процесс в браузере. Например, API WebCodecs облегчит разработчикам доступ к кодекам кодирования/декодирования видео, которые уже включены в браузер и определяют, что делать с видеопотоками. Хотя уже существуют методы воспроизведения видео в Chrome, они не обязательно предназначены для облачных игр и обеспечивают наименьшую задержку. API WebCodecs создан, чтобы избежать накладных расходов, что упрощает передачу входящего видеопотока на экран как можно быстрее, возможно, с помощью аппаратного декодирования. Теоретически это также позволит улучшить производительность на более медленных компьютерах.

WebGPU обеспечивает веб-разработчикам лучший доступ к ресурсам графической подсистемы компьютера, позволяя им подключаться к нативному графическому API. Проще говоря, этот инструментарий позволяет проектам веб-разработчиков напрямую обращаться к видеокарте, без необходимости задействовать другие уровни, которые могут замедлить работу. В будущем эта технология должна упростить разработчикам создание графически насыщенных игр, запускаемых в браузере, с задействованием всех возможностей графических процессоров текущего поколения.

Источник: The Verge 1, 2