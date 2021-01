Bethesda разрабатывает новую игру об Индиане Джонсе

Проектом занимается студия MachineGames, известная по шутерам серии Wolfenstein.

Игру весьма неожиданно анонсировали в официальном твиттере Bethesda коротким тизером, объявив, что продюсировать ее будет сам Тодд Говард, глава Bethesda Game Studios.

A new Indiana Jones game with an original story is in development from our studio, @MachineGames, and will be executive produced by Todd Howard, in collaboration with @LucasfilmGames. It'll be some time before we have more to reveal, but we’re very excited to share today’s news!

