Bethesda разрабатывает новую игру об Индиане Джонсе

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Проектом занимается студия MachineGames, известная по шутерам серии Wolfenstein.

Игру весьма неожиданно анонсировали в официальном твиттере Bethesda коротким тизером, объявив, что продюсировать ее будет сам Тодд Говард, глава Bethesda Game Studios.

A new Indiana Jones game with an original story is in development from our studio, @MachineGames, and will be executive produced by Todd Howard, in collaboration with @LucasfilmGames. It'll be some time before we have more to reveal, but we’re very excited to share today’s news! — Bethesda (@bethesda) January 12, 2021

Подробностей о проекте на данный момент почти нет. Пока что у игры нет ни названия, ни даты релиза. На каких платформах выйдет игра тоже неясно.

Судя по всему, проект находится на ранних стадиях разработки. Буквально вчера Lucasfilm запустила новый бренд Lucasfilm Games — его создали специально под видеоигры по франшизам кинокомпании.

В Disney уточнили, что «игра расскажет полностью оригинальную, отдельную историю, действие которой разворачивается на пике карьеры знаменитого искателя приключений».