Смартфоны Android теперь автоматически отправляют медицинские данные при вызове служб экстренной помощи

Специалисты служб получают данные об имени человека, возрасте, группе крови и контактах для экстренных случаев через функцию RapidSOS.

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В прошлом году Google расширила возможности персональной безопасности в Android, включив потенциально «‎спасительную» функцию, которая может передавать важные медицинские данные (возраст, вес, группа крови, аллергия и т.д.) с Personal Safety на платформу RapidSOS во время того, как пользователь вызывает экстренные службы.

Более 15 000 служб экстренной помощи и служб реагирования подключены к RapidSOS, которая поддерживает передачу данных медицинского идентификатора iPhone с 2020 года.

«‎Эта информация доступна для использования до выезда и до прибытия служб реагирования», — отмечает директор пожарной службы 911 города Балтимор Тенеа Реддик. «‎Это экономит много времени, потому что мы уже знаем, на что реагируем и что нужно делать».

С 2018 года устройства Android и iPhone уже могли отправлять данные о местонахождении с помощью системы RapidSOS. Однако только более новые смартфоны с приложением Personal Safety (включая последние Google Pixel, Nothing Phone 1 и другие) могут отправлять эти данные от вашего имени (и, кроме того, отображать их на экране блокировки).

Экстренный вызов можно включить в настройках в разделе «Безопасность и чрезвычайные ситуации», параллельно активировав функцию Personal Safety — и добавить более подробную информацию, например, являетесь ли вы донором органов, и указать контакты для экстренных случаев.