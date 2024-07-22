Без процентов, но с комиссией: «ПриватБанк» раскрыл условия льготного кредита на альтернативную энергетику. Как его получить?

«ПриватБанк» поделился подробной информацией об условиях анонсированной ранее кредитной программы «Источники Энергии», которая призвана помочь украинцам устанавливать генерирующие мощности альтернативной энергетики.

Желающие физические лица могут получить кредит на закупку оборудования для частных солнечных и ветровых электростанций. В свою очередь, государство полностью компенсирует процентную ставку по кредиту. Кредит могут получить исключительно физические лица с целью покупки и установки солнечных или ветровых гибридных систем энергоснабжения (мощностью до 10 кВт) для собственного жилого дома или коттеджа общей площадью не более 250 кв.м.

Минимальная сумма кредита составляет 100 тыс. грн, а максимальная ─ 480 тыс. грн. Первый взнос должен быть не менее 10% от стоимости оборудования. Кредит предоставляется на срок от 12 до 60 месяцев. Ставка по программе «Источники Энергии» для клиента (с учетом компенсации) составляет 0% годовых, а ставка без компенсации ─ UIRD 3M (украинский индекс ставок по депозитам физических лиц) +7% годовых.

Хотя государство компенсирует проценты по кредиту по программе «Источники Энергии», его нельзя назвать совсем бесплатным. За оформление кредита взимается разовая комиссия в размере 1,5% от его суммы (от 1500 грн до 7200 грн). Схема погашения кредита ─ аннуитет (ежемесячные платежи равными частями в течение всего срока действия кредитного договора).

Ознакомиться с полными условиями получения льготного кредита в «ПриватБанке» можно на соответствующей странице сайте банка. Внизу страницы находится кредитный калькулятор, который позволяет наглядно провести расчеты и подать заявку на кредит. Предварительное решение о получении такого кредита банк сообщит в течение двух минут.

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