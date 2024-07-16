Без процентов и до 480 тыс. грн: «ПриватБанк» запускает кредиты на альтернативную энергетику

«ПриватБанк» начинает кредитную программу «Источники Энергии». Она рассчитана на украинцев, которые планируют установить солнечные и ветровые электростанции. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Программа реализуется при поддержке правительства и Фонда Развития Предпринимательства. Благодаря программе «Источники Энергии» уже с 20 июля каждый украинец сможет оформить в банке кредит для приобретения альтернативных источников электроэнергии. В свою очередь, государство полностью компенсирует процентную ставку.

Получить такой беспроцентный кредит могут клиенты «ПриватБанка» — физические лица на покупку и установку солнечных или ветровых гибридных систем энергоснабжения (мощностью до 10 кВт) для собственного жилого дома или коттеджа общей площадью не более 250 кв.м.

«ПриватБанк» в рамках программы «Источники Энергии» кредитует без залога на срок от 1 до 5 лет. Сумма кредита составляет от 100 тыс. грн до 480 тыс. грн, авансовый взнос — от 10% от стоимости оборудования.

Оформить льготный кредит в «ПриватБанке» можно с 20 июля 2024 года на сайте банка — раздел «Кредиты», программа «Источники Энергии» — и подать заявку на кредитном калькуляторе, указав общую сумму расходов на приобретение гибридной системы электроснабжения. Предварительное решение о получении такого кредита банк сообщит в течение 2 минут.

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